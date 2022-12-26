Российский МиГ-31К сгорел на работе! Игнат о пожаре на аэродроме в Энгельсе и самолете в Мачулищах

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал Яне Брензей о последствиях ночных взрывов на аэродроме в Энгельсе и о сгоревшем в Мачулищах российском МиГ-31К.

О взрывах на аэродроме в Энгельсе

Хлопок произошел ночью. Видно, что покурили хорошо. Но нужно видеть спутниковые снимки.

А спутниковых снимков пока нет, но уже учитывая соцсети россиян, можно узнать, что есть пострадавшие в результате ночных взрывов на аэродроме в Энгельсе. Также в некоторых сообщениях говорится о гибели военных пилотов, что уже является весомой информацией для нас.

Об активности самолета-носителя Кинжала в Беларуси

Один такой самолет уже долетал, загорелся двигатель. Как говорится, сгорел на работе.

Там находилось три таких самолета. Иногда они меняли дислокацию и находились на российских аэродромах. Теперь, может быть, так часто они летать не будут.

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Кроме того, нужно помнить, что оккупанты стараются постоянно держать нас в напряжении. Также они тренируют лётный состав.

Эти полеты, возможно, это демонстрация силы.

О желании РФ обменять истребители на иранские Шахеды

Оккупанты понимают, что авиацией залететь вглубь территории Украины они не могут, потому что здесь будут уничтожены. Их тактическая авиация работает только на столкновении, где часто попадает под огонь.

Россияне хотят малой кровью обойтись и получить больше Шахедов, которые можно использовать ночью против нашей критической инфраструктуры.

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