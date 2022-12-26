Украина

Российский МиГ-31К сгорел на работе! Игнат о пожаре на аэродроме в Энгельсе и самолете в Мачулищах

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 декабря 2022, 19:06

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