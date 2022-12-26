Україна

Російський МіГ-31К згорів на роботі! Ігнат про пожежу на аеродромі в Енгельсі та літак у Мачулищах

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Грудня 2022, 19:06

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