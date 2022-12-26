Російський МіГ-31К згорів на роботі! Ігнат про пожежу на аеродромі в Енгельсі та літак у Мачулищах

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів Яні Брензей про наслідки нічних вибухів на аеродромі в Енгельсі та про російський МіГ-31К, який згорів у Мачулищах.

Про вибухи на аеродромі в Енгельсі

Бавовна сталась вночі. Видно, що покурили добре. Але треба бачити супутникові знімки.

А супутникових знімків поки немає, але вже з огляду на соцмережі росіян, можна дізнатись, що є постраждалі внаслідок нічних вибухів на аеродромі в Енгельсі. Також у деяких повідомленнях зазначається про загибель військових пілотів, що вже є вагомою інформацією для нас.

Про активність літака-носія Кинджала у Білорусі

Один такий літак вже долітався, загорівся двигун. Як кажуть, згорів на роботі.

Там знаходилось три таких літаки. Іноді вони змінювали дислокацію та знаходились на російських аеродромах. Тепер, можливо, так часто вони літати не будуть.

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Крім того, потрібно пам’ятати, що окупанти намагаються постійно тримати нас у напрузі. Також вони тренують льотний склад.

Ті польоти, можливо, це демонстрація сили.

Про бажання РФ обміняти винищувачі на іранські Шахеди

Окупанти розуміють, що авіацією залетіти вглиб території України вони не можуть, тому що тут будуть знищені. Зараз їхня тактична авіація працює лише на лінії зіткнення, де часто потрапляє під вогонь.

Росіяни хочуть малою кров’ю обійтись та отримати більше Шахедів, які можна використати вночі проти нашої критичної інфраструктури.

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