Утром 29 декабря украинцев вместо будильников разбудила воздушная тревога. Оккупанты снова запустили свои ракеты, чтобы уничтожать инфраструктуру и убивать людей.

Советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что ракетная атака будет масштабной: ожидается более 100 ракет в несколько волн.

— Не выкладываем места попаданий. Не выкладываем места пусков ПВО. Если вы это делаете — вы корректируете огонь противника, — напомнил он.

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В 09:53 глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил об обнаружении 63 ракет в небе над Украиной. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что россияне также запустили дроны-камикадзе с севера.

Взрывы в Киеве 29 декабря

Киевляне сообщают о звуках взрывов в городе. Киевская городская военная администрация подтвердила работу ПВО по вражеским ракетам.

В КГВА рассказали, что обломки сбитой ракеты повредили два частных здания и припаркованный рядом автомобиль в Дарницком районе Киева.

По предварительной информации, известно о трех пострадавших, в том числе 14-летней девочке. Их госпитализировали. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. Ситуация по поводу пострадавших уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в столице могут быть перебои со светом. Он попросил людей зарядить телефоны и другие устройства, а также сделать запас воды.

Мэр Киева также сообщил, что по предварительной информации сил ПВО, над Киевом уничтожено 16 ракет.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко поделился фотографиями последствий вражеской атаки на столицу.

Над Украиной летят ракеты. Что известно об обстреле 29 декабря / 3 Фотографии

Взрывы в Николаеве: что известно

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о 13 самолетах ТУ и двух кораблях, с которых могут запускать ракеты над Украиной. И анонсировал новый рекорд ВСУ по сбитию российских ракет.

По состоянию на 9:00 он подтвердил сбивание уже пяти штук над морем.

Обстрел Харькова сейчас

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщает, что россияне снова наносят удары по Харькову и области.

В городе есть серия взрывов. Предварительно “прилеты” в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие — информация пока уточняется, — пишет глава Харькова Игорь Терехов.

Позже Синегубов рассказал, что зафиксированы прилеты четырех ракет, предположительно С-300, в Немышлянском и Основянском районах.

— Под прицелом — критическая инфраструктура. На месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, — написал он.

Взрывы в Одесской области

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что обломки крылатой ракеты попали в жилой дом в селе Степное Одесской области. Последствия разрушений уточняются.

По данным главы Одесской ОВА Максима Марченко, над областью работает ПВО.

Подразделениями противовоздушной обороны над областью была сбита 21 ракета!!! Обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, к счастью пострадавших нет, — написал он.

По его словам, в результате попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры. Поэтому в области применены экстренные отключения электроэнергии.

Прилет в Ивано-Франковске

Тимошенко также сообщил, что российская ракета попала в частный дом в селе в Ивано-Франковской области.

Прилетает ракета прямо в дом, чудом не взрывается. Цинизма россиян нет предела, — написал он.

Взрывы во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый написал, что в результате взрывов 90% города осталось без света.

Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением. Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры, — сообщил он.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что часть российских ракет во Львовской области сбили силы ПВО. Однако остается угроза повторных ударов.

ПВО также работает в Полтавской области. ОК Север уничтожило две ракеты россиян над Сумской областью.

Реакция Украины на массированный обстрел 29 декабря

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что всего над Украиной замечено более 120 вражеских ракет. Они преследуют цель разрушать критическую инфраструктуру и массово убивать гражданских.

Ждем очередных предложений от “миротворцев” о “мирном урегулировании”, “гарантиях безопасности для России” и о нежелательности провокаций, — отметил он.

Карта боевых действий в Украине 29 декабря подскажет тебе подробнее, где могут идти ожесточенные бои.

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