Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 29 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Елена Яковлева, редактор сайта 29 декабря 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні 29.12.2022 онлайн

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Актуальная карта боевых действий в Украине 29 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:09
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Ізолювали, вбивали, погрожували — але не зламали! Мешканці деокупованої Херсонщини про панування росіян
0:04:09
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Изолировали, убивали, угрожали — но не сломали! Жители деоккупированной Херсонской области о господстве россиян
0:45:05
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