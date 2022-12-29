Актуальная карта боевых действий в Украине 29 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

В своем ежегодном послании к Верховной Раде президент Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля Украина освободила от российских оккупантов более 1800 населенных пунктов.

Впереди остается много важных задач для наших защитников. Позволь им выполнять свою работу и прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские силы, вероятно, достигли больших успехов на северо-востоке Украины, чем оценивалось ранее.

Вполне возможно, что российские войска близятся к кульминации в районе Бахмута на фоне продолжения своих наступательных операций там и в районе Авдеевки-Донецка.

Между тем, на Юге Украины захватчики продолжают возводить фортификационные сооружения.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 декабря 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:

два авиаудара;

два ракетных удара;

более десяти атак из РСЗО.

Россияне продолжают наступательные действия в районах Бахмута и Авдеевки, а также пытаются улучшить тактическое положение в Лиманских районах. На других направлениях враг обороняется.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Огирцево, Гатище, Волчанск, Старица, Двуречная, Новомлынск Харьковской области.

и направлениях ситуация остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Огирцево, Гатище, Волчанск, Старица, Двуречная, Новомлынск Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях россияне обстреляли районы более 20 населенных пунктов, в том числе пострадали Синьковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области; Ямполевка Донецкой области.

и направлениях россияне обстреляли районы более 20 населенных пунктов, в том числе пострадали Синьковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области; Ямполевка Донецкой области. На Бахмутском направлении огневого поражения тоже потерпели районы более 20 населенных пунктов, в частности речь идет о Спорном, Белогоровке, Соледаре, Григорьевке, Бахмутском, Часовом Яре, Бахмуте, Константиновке, Майорске и Нью-Йорке в Донецкой области.

направлении огневого поражения тоже потерпели районы более 20 населенных пунктов, в частности речь идет о Спорном, Белогоровке, Соледаре, Григорьевке, Бахмутском, Часовом Яре, Бахмуте, Константиновке, Майорске и Нью-Йорке в Донецкой области. На Авдеевском направлении враг стрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии в районы Бердичева, Авдеевки, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

направлении враг стрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии в районы Бердичева, Авдеевки, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

направлении под огневое влияние попали Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне из артиллерии терроризируют жителей более 25 населенных пунктов, в частности речь идет о Гуляйполе, Малиновке, Волшебном и Дорожнянке Запорожской области, а также Республиканце, Казацком и Львово Херсонской области. Поражена гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и сам Херсон. Есть пострадавшие среди гражданских.

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В Запорожской области подтверждено уничтожение за предыдущие дни:

одного зенитного ракетного комплекса С300 россиян;

восемь единиц вражеской военной техники разных типов;

склада боеприпасов захватчиков.

Ранены более 150 российских военнослужащих. Количество ликвидируемых уточняется.

На временно оккупированных территориях Запорожской области вражеские боевики самовольно покидают места несения службы. Для розыска более 200 человек в Приморск были направлены отдельные подразделения росгвардии.

Украинская авиация в течение прошлых суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили:

два пункта управления;

два района сосредоточения живой силы;

склад боеприпасов противника.

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