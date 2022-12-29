Актуальная карта боевых действий в Украине 29 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

В своем ежегодном послании к Верховной Раде президент Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля Украина освободила от российских оккупантов более 1800 населенных пунктов.
Впереди остается много важных задач для наших защитников. Позволь им выполнять свою работу и прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские силы, вероятно, достигли больших успехов на северо-востоке Украины, чем оценивалось ранее.
Вполне возможно, что российские войска близятся к кульминации в районе Бахмута на фоне продолжения своих наступательных операций там и в районе Авдеевки-Донецка.
Между тем, на Юге Украины захватчики продолжают возводить фортификационные сооружения.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:
Россияне продолжают наступательные действия в районах Бахмута и Авдеевки, а также пытаются улучшить тактическое положение в Лиманских районах. На других направлениях враг обороняется.
Россияне продолжают наступательные действия в районах Бахмута и Авдеевки, а также пытаются улучшить тактическое положение в Лиманских районах. На других направлениях враг обороняется.
Ситуация на фронте по направлениям:
В Запорожской области подтверждено уничтожение за предыдущие дни:
Ранены более 150 российских военнослужащих. Количество ликвидируемых уточняется.
На временно оккупированных территориях Запорожской области вражеские боевики самовольно покидают места несения службы. Для розыска более 200 человек в Приморск были направлены отдельные подразделения росгвардии.
Украинская авиация в течение прошлых суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения захватчиков.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили:
Перед зимними праздниками украинцев больше всего интересует: спокойно ли пройдут эти новогодние и рождественские дни. Читай прогноз военного эксперта Сергея Грабского, ждать ли январского наступления из Беларуси на Киев.
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