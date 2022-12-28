Быть нейтральными сейчас – это быть аморальными! Полное выступление Зеленского в Верховной Раде

2022 год стал переломным в жизни не только миллионов украинцев, но и всего мира. Европа снова поверила в себя и перестала бояться России, а десятки других демократических стран вспомнили, что ценности нельзя получить раз и навсегда. За них нужно постоянно бороться.

Сегодня, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский обратился с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении нашей страны и подвел итоги 2022 года.

Мы тезисно рассказываем, о чем шла речь в выступлении Зеленского. Полное обращение ты можешь посмотреть в конце материала.

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Запад нашел себя снова

Именно Украина помогла Западу найти себя снова, вернуться на глобальную арену и перестать бояться России. Мы объединили Европейский Союз, члены которого теперь слаженно играют в одной команде.

Все, что Россия пыталась делать против Европы, не сработало. Каждый российский шаг стал ошибкой. Наши же шаги сработали, — отметил Зеленский.

Сегодня Европа действительно защищает себя и преодолевает кризисы, которые создала неоправданная жестокая война России против Украины.

Европа совершенствуется, реагирует на реалии, меняет свое законодательство и пересматривает политику нейтралитета для помощи Украине.

— Мы помогли Европе и большинству стран мира почувствовать, что быть нейтральными сейчас — это быть, извините, аморальными, — сказал президент.

Глобальные приоритеты изменились

Война России коренным образом изменила глобальные приоритеты. Теперь уже никто не беспокоится о том, услышит ли их Россия. Сейчас всем интересна Украина — что мы еще можем дать Европе и миру.

Украина цементирует Евросоюз и весь свободный мир борьбой за свободу и мир. Это главное наше достижение во внешней политике за уходящий год, — отметил Зеленский.

Поэтому мы получили статус кандидата на вступление в Европейский Союз. И именно поэтому сейчас наступает время для начала переговоров касательно полноценного членства Украины в ЕС.

Три фактора успеха Украины

Зеленский представил три пункта, выполнение которых должно быть приоритетом для Украины и залогом нашего успеха:

Единство — чем сильнее оно будет, тем скорейшей будет победа Украины. Безопасность — Украина должна стать лидером в построении современной зеленой энергетики, в цифровой трансформации страны и общества, а также в глобальной продовольственной безопасности. Справедливость — должны заработать специальный Трибунал по преступлениям России, а также Международный компенсационный механизм для послевоенного восстановления Украины.

2022 год на языке цифр

143 страны проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН в поддержку территориальной целостности Украины.

С 24 февраля Украина освободила от российских оккупантов более 1800 городов и сел.

На оборону за год направлено более 1 трлн 200 млрд гривен.

С момента полномасштабного вторжения Украине удалось освободить из российского плена 1456 человек.

В рамках первой зерновой инициативы Украина доставила более 15 млн тонн продовольствия на экспорт в более чем 40 стран мира всего за пять месяцев в условиях полномасштабной войны.

Донорами для второй зерновой инициативы, гуманитарной, стали более 30 стран, которые собрали около 200 млн долларов.

Количество терминалов Старлинк в Украине в ближайшее время составит более 30 тысяч.

С 24 февраля президент Украины провел 850 международных мероприятий.

Наши национальные цвета — это международный символ сегодня смелости и несокрушимости всего мира. В любой стране, на любом континенте, когда видят сине-желтый, знают, что это — о свободе.

О народе, который не сдался, выстоял, объединил мир. И который победит, — отметил лидер Украины.

Полное выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде — видео

Если раньше об освобождении украинских территорий, оккупированных с 2014 года, военные эксперты высказывались достаточно сдержанно и даже скептически, то сейчас с каждой победой ВСУ на поле боя все сомнения рассеиваются.

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