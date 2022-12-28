Быть нейтральными сейчас – это быть аморальными! Полное выступление Зеленского в Верховной Раде

2022 год стал переломным в жизни не только миллионов украинцев, но и всего мира. Европа снова поверила в себя и перестала бояться России, а десятки других демократических стран вспомнили, что ценности нельзя получить раз и навсегда. За них нужно постоянно бороться.
Сегодня, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский обратился с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении нашей страны и подвел итоги 2022 года.
Мы тезисно рассказываем, о чем шла речь в выступлении Зеленского. Полное обращение ты можешь посмотреть в конце материала.
Именно Украина помогла Западу найти себя снова, вернуться на глобальную арену и перестать бояться России. Мы объединили Европейский Союз, члены которого теперь слаженно играют в одной команде.
Все, что Россия пыталась делать против Европы, не сработало. Каждый российский шаг стал ошибкой. Наши же шаги сработали, — отметил Зеленский.
Все, что Россия пыталась делать против Европы, не сработало. Каждый российский шаг стал ошибкой. Наши же шаги сработали, — отметил Зеленский.
Сегодня Европа действительно защищает себя и преодолевает кризисы, которые создала неоправданная жестокая война России против Украины.
Европа совершенствуется, реагирует на реалии, меняет свое законодательство и пересматривает политику нейтралитета для помощи Украине.
— Мы помогли Европе и большинству стран мира почувствовать, что быть нейтральными сейчас — это быть, извините, аморальными, — сказал президент.
Фото: Офис президента Украины
Война России коренным образом изменила глобальные приоритеты. Теперь уже никто не беспокоится о том, услышит ли их Россия. Сейчас всем интересна Украина — что мы еще можем дать Европе и миру.
Украина цементирует Евросоюз и весь свободный мир борьбой за свободу и мир. Это главное наше достижение во внешней политике за уходящий год, — отметил Зеленский.
Украина цементирует Евросоюз и весь свободный мир борьбой за свободу и мир. Это главное наше достижение во внешней политике за уходящий год, — отметил Зеленский.
Поэтому мы получили статус кандидата на вступление в Европейский Союз. И именно поэтому сейчас наступает время для начала переговоров касательно полноценного членства Украины в ЕС.
Зеленский представил три пункта, выполнение которых должно быть приоритетом для Украины и залогом нашего успеха:
Наши национальные цвета — это международный символ сегодня смелости и несокрушимости всего мира. В любой стране, на любом континенте, когда видят сине-желтый, знают, что это — о свободе.
Наши национальные цвета — это международный символ сегодня смелости и несокрушимости всего мира. В любой стране, на любом континенте, когда видят сине-желтый, знают, что это — о свободе.
О народе, который не сдался, выстоял, объединил мир. И который победит, — отметил лидер Украины.
Если раньше об освобождении украинских территорий, оккупированных с 2014 года, военные эксперты высказывались достаточно сдержанно и даже скептически, то сейчас с каждой победой ВСУ на поле боя все сомнения рассеиваются.
Читай, что рассказал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов о возвращении Крыма оружием и когда это возможно.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!