Бути нейтральними зараз — це бути аморальними! Повний виступ Зеленського у Верховній Раді

2022 рік став переламним у житті не тільки мільйонів українців, а й усього світу. Європа знову повірила в себе та перестала боятись Росії, а десятки інших демократичних країн згадали, що цінності не можна отримати раз і назавжди. За них треба постійно боротись.
Сьогодні, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський звернувся із щорічним посланням до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України та підбив підсумки 2022 року.
Ми тезисно розповідаємо, про що йшлось у виступі Зеленського. А повне звернення ти можеш подивитись у кінці матеріалу.
Саме Україна допомогла Заходу віднайти себе знову, повернутись на глобальну арену і перестати боятись Росії. Ми об’єднали Європейський Союз, члени якого тепер злагоджено грають в одній команді.
Усе, що Росія намагалась робити проти Європи, не спрацювало. Кожен російський крок став помилкою. Наші ж кроки — спрацювали, — зазначив Зеленський.
Усе, що Росія намагалась робити проти Європи, не спрацювало. Кожен російський крок став помилкою. Наші ж кроки — спрацювали, — зазначив Зеленський.
Нині Європа справді захищає себе та долає кризи, які створила невиправдана жорстока війна Росії проти України.
Європа вдосконалюється, реагує на реалії, змінює своє законодавство та переглядає політику нейтралітету заради допомоги Україні.
— Ми допомогли Європі й більшості країн світу відчути, що бути нейтральними зараз – це бути, вибачте, аморальними, — сказав президент.
Фото: Офіс президента України
Війна Росії докорінно змінила глобальні пріоритети. Тепер уже ніхто не турбується про те, чи почує їх Росія. Нині всім цікава Україна — що ми ще можемо дати Європі та світу.
Україна зцементовує Євросоюз і увесь вільний світ боротьбою за свободу і мир. Це — головний наш здобуток у зовнішній політиці за рік, що минає, — зауважив Зеленський.
Україна зцементовує Євросоюз і увесь вільний світ боротьбою за свободу і мир. Це — головний наш здобуток у зовнішній політиці за рік, що минає, — зауважив Зеленський.
Саме тому ми отримали статус кандидата на вступ в Європейський Союз. І саме тому зараз настає час для початку переговорів щодо повноцінного членства України у ЄС.
Зеленський представив три пункти, виконання яких має бути пріоритетом для України та запорукою нашого успіху:
Наші національні кольори — це міжнародний символ сьогодні сміливості та незламності всього світу. У будь-якій країні, на будь-якому континенті — коли бачать синьо-жовтий — знають, що це — про свободу.
Наші національні кольори — це міжнародний символ сьогодні сміливості та незламності всього світу. У будь-якій країні, на будь-якому континенті — коли бачать синьо-жовтий — знають, що це — про свободу.
Про народ, який не здався, який вистояв, який об’єднав світ. І який переможе, — зазначив лідер України.
Якщо раніше про звільнення українських територій, окупованих з 2014 року, військові експерти висловлювались досить стримано й навіть скептично, то нині з кожною перемогою ЗСУ на полі бою, всі сумніви розвіюються.
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