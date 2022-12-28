Бути нейтральними зараз — це бути аморальними! Повний виступ Зеленського у Верховній Раді

2022 рік став переламним у житті не тільки мільйонів українців, а й усього світу. Європа знову повірила в себе та перестала боятись Росії, а десятки інших демократичних країн згадали, що цінності не можна отримати раз і назавжди. За них треба постійно боротись.

Сьогодні, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський звернувся із щорічним посланням до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України та підбив підсумки 2022 року.

Ми тезисно розповідаємо, про що йшлось у виступі Зеленського. А повне звернення ти можеш подивитись у кінці матеріалу.

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Захід віднайшов себе знову

Саме Україна допомогла Заходу віднайти себе знову, повернутись на глобальну арену і перестати боятись Росії. Ми об’єднали Європейський Союз, члени якого тепер злагоджено грають в одній команді.

Усе, що Росія намагалась робити проти Європи, не спрацювало. Кожен російський крок став помилкою. Наші ж кроки — спрацювали, — зазначив Зеленський.

Нині Європа справді захищає себе та долає кризи, які створила невиправдана жорстока війна Росії проти України.

Європа вдосконалюється, реагує на реалії, змінює своє законодавство та переглядає політику нейтралітету заради допомоги Україні.

— Ми допомогли Європі й більшості країн світу відчути, що бути нейтральними зараз – це бути, вибачте, аморальними, — сказав президент.

Глобальні пріоритети змінились

Війна Росії докорінно змінила глобальні пріоритети. Тепер уже ніхто не турбується про те, чи почує їх Росія. Нині всім цікава Україна — що ми ще можемо дати Європі та світу.

Україна зцементовує Євросоюз і увесь вільний світ боротьбою за свободу і мир. Це — головний наш здобуток у зовнішній політиці за рік, що минає, — зауважив Зеленський.

Саме тому ми отримали статус кандидата на вступ в Європейський Союз. І саме тому зараз настає час для початку переговорів щодо повноцінного членства України у ЄС.

Три фактори успіху України

Зеленський представив три пункти, виконання яких має бути пріоритетом для України та запорукою нашого успіху:

Єдність — чим сильнішою вона буде, тим більшою і швидшою буде перемога України. Безпека — Україна має стати лідером в побудові сучасної зеленої енергетики, у цифровій трансформації держави та суспільства, а також у глобальній продовольчій безпеці. Справедливість — мають запрацювати спеціальний Трибунал щодо злочинів Росії, а також Міжнародний компенсаційний механізм для повоєнного відновлення України.

2022 рік мовою цифр

143 держави проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН на підтримку територіальної цілісності України.

З 24 лютого Україна звільнила від російських окупантів понад 1800 міст і сіл.

На оборону за рік спрямовано понад 1 трлн 200 млрд гривень.

З моменту повномасштабного вторгнення Україні вдалось звільнити з російського полону 1456 людей.

У рамках першої зернової ініціативи Україна доправила понад 15 млн тонн продовольства на експорт до більш ніж 40 країн світу лише за пʼять місяців в умовах повномасштабної війни.

Донорами для другої зернової ініціативи, гуманітарної, стали понад 30 країн, які зібрали майже 200 млн доларів.

Кількість терміналів Старлінк в Україні найближчим часом сягне понад 30 тисяч.

З 24 лютого президент України провів 850 міжнародних заходів.

Наші національні кольори — це міжнародний символ сьогодні сміливості та незламності всього світу. У будь-якій країні, на будь-якому континенті — коли бачать синьо-жовтий — знають, що це — про свободу.

Про народ, який не здався, який вистояв, який об’єднав світ. І який переможе, — зазначив лідер України.

Повний виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді — відео

Якщо раніше про звільнення українських територій, окупованих з 2014 року, військові експерти висловлювались досить стримано й навіть скептично, то нині з кожною перемогою ЗСУ на полі бою, всі сумніви розвіюються.

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