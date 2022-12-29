Актуальна карта бойових дій в Україні 29 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

У своєму щорічному посланні до Верховної Ради президент Володимир Зеленський повідомив, що з 24 лютого Україна звільнила від російських окупантів понад 1800 населених пунктів.
Попереду залишається ще багато важливих завдань для наших оборонців. Тож дозволь їм виконувати свою роботу та дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж оцінювалось раніше.
Цілком можливо, що російські війська наближаються до кульмінації в районі Бахмута на тлі продовження своїх наступальних операцій там і в районі Авдіївки-Донецька.
Тим часом на Півдні України загарбники продовжують зводити фортифікаційні споруди.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:
Росіяни продовжують наступальні дії в районах Бахмута та Авдіївки, а також намагаються покращити тактичне становище в Лиманських районах. На інших напрямках ворог обороняється.
Росіяни продовжують наступальні дії в районах Бахмута та Авдіївки, а також намагаються покращити тактичне становище в Лиманських районах. На інших напрямках ворог обороняється.
Ситуація на фронті за напрямками:
У Запорізькій області підтверджено знищення за попередні дні:
Поранено понад 150 російських військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області ворожі бойовики масово самовільно залишають місця несення служби. Для розшуку понад 200 осіб у Приморськ направлено окремі підрозділи Росгвардії.
Українська авіація протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження загарбників.
Підрозділи ракетних військ та артилерії України уразили:
Перед зимовими святами українців найбільше цікавить: чи спокійно пройдуть ці новорічні та різдвяні дні. Читай прогноз військового експерта Сергія Грабського, чи чекати січневого наступу з Білорусі на Київ.
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