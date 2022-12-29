Актуальна карта бойових дій в Україні 29 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

У своєму щорічному посланні до Верховної Ради президент Володимир Зеленський повідомив, що з 24 лютого Україна звільнила від російських окупантів понад 1800 населених пунктів.

Попереду залишається ще багато важливих завдань для наших оборонців. Тож дозволь їм виконувати свою роботу та дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж оцінювалось раніше.

Цілком можливо, що російські війська наближаються до кульмінації в районі Бахмута на тлі продовження своїх наступальних операцій там і в районі Авдіївки-Донецька.

Тим часом на Півдні України загарбники продовжують зводити фортифікаційні споруди.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 грудня 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:

два авіаудари;

два ракетних удари;

понад десять атак з РСЗВ.

Росіяни продовжують наступальні дії в районах Бахмута та Авдіївки, а також намагаються покращити тактичне становище в Лиманських районах. На інших напрямках ворог обороняється.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ Харківської області.

та напрямках ситуація залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни обстріляли райони понад 20 населених пунктів, зокрема постраждали Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині; Ямполівка Донецької області.

та напрямках росіяни обстріляли райони понад 20 населених пунктів, зокрема постраждали Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині; Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження теж зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема йдеться про Спірне, Білогорівку, Соледар, Григорівку, Бахмутське, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівку, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

напрямку вогневого ураження теж зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема йдеться про Спірне, Білогорівку, Соледар, Григорівку, Бахмутське, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівку, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку ворог стріляв з танків, мінометів та ствольної артилерії у райони Бердичів, Авдіївки, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

напрямку ворог стріляв з танків, мінометів та ствольної артилерії у райони Бердичів, Авдіївки, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Времівка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка на Донеччині.

напрямку під вогневий вплив потрапили Времівка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни артилерією тероризують жителів понад 25 населених пунктів, зокрема йдеться про Гуляйполе, Малинівку, Чарівне і Дорожнянку Запорізької області, а також Республіканець, Козацьке і Львове на Херсонщині. Уражено цивільну інфраструктуру Антонівки Херсонської області та сам Херсон. Є постраждалі серед цивільних.

Читати на тему Не залишилося жодного вцілілого будинку: ситуація в Бахмуті сьогодні Бахмут страждає від щоденних обстрілів та залишається найгарячішою точкою боїв.

У Запорізькій області підтверджено знищення за попередні дні:

одного зенітного ракетного комплексу С300 росіян;

вісім одиниць ворожої військової техніки різних типів;

складу боєприпасів загарбників.

Поранено понад 150 російських військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області ворожі бойовики масово самовільно залишають місця несення служби. Для розшуку понад 200 осіб у Приморськ направлено окремі підрозділи Росгвардії.

Українська авіація протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження загарбників.

Підрозділи ракетних військ та артилерії України уразили:

два пункти управління;

два райони зосередження живої сили;

склад боєприпасів ворога.

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