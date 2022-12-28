Не залишилося жодного вцілілого будинку: ситуація в Бахмуті сьогодні

ЗСУ щоденно неймовірною ціною виборюють нашу можливість жити у мирній та спокійній країні, з українськими цінностями та традиціями. Особливо важко зараз на Донецькому та Луганському напрямках, де окупанти встигли облаштувати сильні оборонні лінії.

За даними нашого Генштабу, противник продовжує наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

Упродовж доби росіяни відкривали вогонь по позиціях наших військових неподалік майже 20 населених пунктів.

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Практично всі населені пункти поруч із лінією оборони вже перетворені на руїни.

Військові продовжують проводити евакуацію із небезпечних міст та сіл. Ті ж, хто відмовляється виїздити, змушені жити у підвалах без жодних комунікацій.

Ситуація у Бахмуті

Особливо напруженою залишається ситуація на Бахмутському напрямку. Тепер окупанти перейшли із ротних наступів на окремі загонні атаки у розмірі 10–15 людей.

Щоправда, темпи російського просування на цьому напрямку дещо сповільнилися: це може свідчити про те, що російський напад у Бахмуті дійшов своєї кульмінації, як це було напередодні деокупації Херсонської області.

Так само як і у Херсоні, окупанти хаотично обстрілюють місто та вбивають мирних мешканців.

Відтак у місті вже зруйновано понад 60% військової інфраструктури та не залишилося жодного цивільного будинку, який би не постраждав від обстрілів.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, окупаційні війська отримали наказ вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця грудня. Для цього росіяни не шкодують ні своїх, ні чужих людей.

До речі, працюють тут переважно люди із Вагнера, а ще ЗСУ кажуть, що неодноразово бачили заставні загони окупантів.

Що відбувається у Бахмуті та як розвиваються події у місті, можеш дізнатися з нашого матеріалу.

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