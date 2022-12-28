Не осталось ни единого уцелевшего дома: ситуация в Бахмуте сегодня

ВСУ ежедневно невероятной ценой борются за нашу возможность жить в мирной и спокойной стране, с украинскими ценностями и традициями. Особенно тяжело сейчас на Донецком и Луганском направлениях, где оккупанты успели создать сильные линии обороны.

Согласно данным нашего Генштаба, противник продолжает наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

На протяжении суток россияне открывали огонь по позициям наших военных неподалеку 20 населенных пунктов.

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Практически все населенные пункты, находящиеся рядом с линией обороны, уже превращены в руины.

Военные продолжают проводить эвакуацию из опасных городов и сел. Те же, кто отказывается выезжать, вынуждены жить в подвалах без коммуникаций.

Ситуация в Бахмуте

Особенно напряженной остается ситуация на Бахмутском направлении. Теперь оккупанты перешли из ротных наступлений на отдельные отрядные атаки в размере 10–15 человек.

Правда, темпы российского продвижения на этом направлении несколько замедлились: это может свидетельствовать о том, что российское нападение в Бахмуте подошло к своей кульминации, как это было накануне деоккупации Херсонской области.

Так же как и в Херсоне, оккупанты хаотично обстреливают город и убивают мирных жителей.

Следовательно, в городе уже разрушено более 60% военной инфраструктуры и не осталось ни единого гражданского дома, который не пострадал бы от обстрелов.

По словам заместителя министра обороны Украины Ганны Маляр, оккупационные войска получили приказ выйти на административные границы Донецкой области до конца декабря. Для этого россияне не жалеют ни своих, ни чужих людей.

Кстати, работают здесь преимущественно люди из Вагнера, а еще ВСУ говорят, что не раз видели заградотряды оккупантов.

Что происходит в Бахмуте и как развиваются события в городе, можешь узнать из нашего материала.

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