Вранці 29 грудня українців замість будильників розбудила повітряна тривога. Окупанти знов запустили свої ракети, аби нищити інфраструктуру та вбивати людей.

Радник Офісу президента Олексій Арестович попередив, що ракетна атака буде масштабною: очікується понад 100 ракет у дві-три хвилі.

— Не викладаємо місця влучень. Не викладаємо місця пусків ППО. Якщо ви це робите — ви коригуєте вогонь супротивника, — нагадав він.

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О 09:53 голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про виявлення 63 ракет у небі над Україною. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що росіяни також запустили дрони-камікадзе з півночі.

Вибухи в Києві 29 грудня

Кияни повідомляють про звуки вибухів у місті. Київська міська військова адміністрація підтвердила роботу ППО по ворожих ракетах.

У КМВА розповіли, що уламки збитої ракети пошкодили дві приватні будівлі та припаркований поруч автомобіль у Дарницькому районі Києва.

За попередньою інформацією, відомо про трьох постраждалих, зокрема 14-річну дівчинку. Їх госпіталізували. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі.

Міський голова Києва Віталій Кличко попередив, що в столиці можуть бути перебої зі світлом. Він попросив людей зарядити телефони та інші пристрої, а також зробити запас води.

Наразі 40% споживачів міста без світла у зв‘язку з необхідними заходами безпеки під час повітряної тривоги. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Тепло і воду подають у штатному режимі, окрім будинків, де робота котелень залежить від енергопостачання.

Мер Києва також повідомив, що за попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 16 ракет.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко поділився світлинами наслідків ворожої атаки на столицю.

Над Україною летять ракети. Що відомо про обстріл 29 грудня / 3 Фотографії

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону детально розповів про наслідки ракетної атаки в Київській області за районами:

Бучанський — пошкоджено десять приватних будинків;

Вишгородський — пошкоджено один приватний будинок;

Фастівський — пошкоджено один медичний заклад уламками ракети.

Зараз без електрики залишаються близько 180 тисяч абонентів у Київській області.

Вибухи в Миколаєві: що відомо

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про 13 літаків ТУ і два кораблі, з яких можуть запускати ракети над Україною. І анонсував новий рекорд ЗСУ по збиттю російських ракет.

Станом на 9:00 він підтвердив збиття уже п’яти штук над морем.

Обстріл Харкова зараз

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляє, що росіяни знову завдають ударів по Харкову та області.

У місті є серія вибухів. Попередньо “прильоти” до Слобідського району. По яких об’єктах били та чи є постраждалі — інформація поки що уточнюється, — пише голова Харкова Ігор Терехов.

Пізніше Синєгубов розповів, що зафіксовано прильоти чотирьох ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ’янському районах.

— Під прицілом — критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється, — написав він.

Вибухи в Одеській області

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок у селі Степове Одеської області. Наслідки руйнувань уточнюються.

За даними голови Одеської ОВА Максима Марченка, над областю працює ППО.

Підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета!!! Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя постраждалих немає, — написав він.

За його словами, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури. Тому в області застосовано екстрені відключення електроенергії.

Приліт в Івано-Франківську

Тимошенко також повідомив, що російська ракета влучила в приватний будинок у селі в Івано-Франківській області.

Прилітає ракета прямісінько в будинок, дивом не вибухає. Цинізму росіян немає меж, — написав він.

Керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зазначила, що, окрім влучання в житловий будинок у Тлумацькій територіальній громаді, також зафіксовано приліт по одному з енергетичних об’єктів області.

Унаслідок цього виникла пожежа на загальній площі 50 м. кв. Станом на 11:25 пожежу локалізовано, постраждалих і жертв немає.

Вибухи у Львові

Мер Львова Андрій Садовий написав, що внаслідок вибухів 90% міста залишилось без світла.

Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об’єктах критичної інфраструктури, — повідомив він.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що частину російських ракет у Львівській області збили сили ППО. Однак залишається загроза повторних ударів.

ППО також спрацювало у Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській областях. ОК Північ знищило дві ракети росіян над Сумською областю.

Реакція України на масований обстріл 29 грудня

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що загалом над Україною помічено понад 120 ворожих ракет. Вони мають на меті руйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних.

Чекаємо на чергові пропозиції від “миротворців” про “мирне врегулювання”, “гарантії безпеки для Росії” і про небажаність провокацій, — зазначив він.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в Україні застосовуватимуться аварійні відключення світла у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі після російського масованого обстрілу.

— На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах, — написав він.

Скільки ракет збила українська ППО

Після відбою повітряної тривоги Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що зранку росіяни запустили крилаті ракети повітряного та морського базування, а також зенітні керовані ракети до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами та засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети, — написав він.

Йдеться про ракети Х-101, Х-555 та Калібр.

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