Україна

Над Україною летять ракети. Що відомо про обстріл 29 грудня

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Грудня 2022, 09:31
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