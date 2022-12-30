Украина

Повреждены окна, но пострадавших нет — утренняя атака дронов-камикадзе на Киев 30 декабря

Виктория Мельник, редактор сайта 30 декабря 2022, 09:36
Атака дронов на Киев

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0:06:26
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0:05:53
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