Повреждены окна, но пострадавших нет — утренняя атака дронов-камикадзе на Киев 30 декабря

Утро в столице началось сегодня с воздушной тревоги. Известно, что на Киев летело семь ирано-российских дронов-камикадзе Shahed.
По сообщениям мэра Киева Виталия Кличко, два дрона силы украинской ПВО сбили еще на подлете в Киев, а еще пять — над городом.
В результате падения обломков — в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме и одном нежилом здании, — говорится в сообщении.
В результате падения обломков — в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме и одном нежилом здании, — говорится в сообщении.
По словам Кличко, пострадавших в результате утренней атаки дронов на Киев — нет.
Руководитель ОП Кирилл Тимошенко в своем Telegram написал, что один дрон-камикадзе попал в многоэтажку в Голосеевском районе. В результате занялся пожар, но он уже ликвидирован.
Поврежден девятиэтажный жилой дом — выбиты окна с первого по пятый этажи.
Поврежден девятиэтажный жилой дом — выбиты окна с первого по пятый этажи.
Воздушные силы ВСУ известили, что в целом сегодня на Украину летело 16 Shahed 131/136. Выпущены они из юго-восточного и северного направлений.
Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра.
Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра.
Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований Восток и Центр, а также подразделений ПВО других составляющих сил обороны Украины.
Такие многодневные атаки дронов на Украину направлены на то, чтобы ослабить наш тыл морально. Но стоит также готовиться к тому, что россияне могут запускать по мирным городам баллистические ракеты! Что об этом говорит военный эксперт Игнат — читай в нашем материале.
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