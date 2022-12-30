Утро в столице началось сегодня с воздушной тревоги. Известно, что на Киев летело семь ирано-российских дронов-камикадзе Shahed.

По сообщениям мэра Киева Виталия Кличко, два дрона силы украинской ПВО сбили еще на подлете в Киев, а еще пять — над городом.

В результате падения обломков — в Голосеевском районе повреждены окна в жилом доме и одном нежилом здании, — говорится в сообщении.

По словам Кличко, пострадавших в результате утренней атаки дронов на Киев — нет.

Сейчас также смотрят

Руководитель ОП Кирилл Тимошенко в своем Telegram написал, что один дрон-камикадзе попал в многоэтажку в Голосеевском районе. В результате занялся пожар, но он уже ликвидирован.

Поврежден девятиэтажный жилой дом — выбиты окна с первого по пятый этажи.

Повреждены окна, но пострадавших нет — утренняя атака дронов-камикадзе на Киев 30 декабря / 3 Фотографии

Воздушные силы ВСУ известили, что в целом сегодня на Украину летело 16 Shahed 131/136. Выпущены они из юго-восточного и северного направлений.

Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра.

Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований Восток и Центр, а также подразделений ПВО других составляющих сил обороны Украины.

Такие многодневные атаки дронов на Украину направлены на то, чтобы ослабить наш тыл морально. Но стоит также готовиться к тому, что россияне могут запускать по мирным городам баллистические ракеты! Что об этом говорит военный эксперт Игнат — читай в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!