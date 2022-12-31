Вибухи у Києві та в різних куточках України пролунали 31 грудня під час масової повітряної тривоги. Росія запустила десятки ракет по території нашої держави.

Розповідаємо, що наразі відомо про обстріл Києва та різних областей України сьогодні. Ми оновлюватимемо офіційну інформацію в режимі реального часу.

Вибухи в Києві сьогодні

Жителі столиці повідомляють про численні вибухи у різних районах. Працює українська ППО, але, на жаль, є перші влучання ворога.

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Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі — згодом, — написав очільник міста Віталій Кличко.

Також він додав, що вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця. За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих. Уламки ракети потрапили у житловий будинок.

Вибухи в Києві та ракетний обстріл України сьогодні, є загиблі — що відомо про масовану атаку 31 грудня / 3 Фотографії

Медики зараз госпіталізують трьох постраждалих жінок. Рятувальники працюють на місцях вибухів. Ще двох чоловіків медики госпіталізують з місця вибуху в Солом‘янському районі столиці.

За інформацією на 14:56, у Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина — у край важкому стані.

Мер Києва закликає усіх лишатись в укриттях.

Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко зазначає, що пошкодження зазнав готельний об‘єкт.

Київ, Палац Україна. Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це ніщо інше як терор.

15:06: Під час атаки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. Його госпіталізують медики. Загалом уже – 8 постраждалих, — повідомляє Кличко.

– Святошинський район. Уламки ракети впали на стадіон Темп. Значних пошкоджень немає. Без постраждалих, — пише Кирило Тимошенко.

Вибухи в Києві та ракетний обстріл України сьогодні, є загиблі — що відомо про масовану атаку 31 грудня / 3 Фотографії

15:31: Кличко: “На цю годину до медзакладів столиці госпіталізували вже 11 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ.”

16:07: Різних ступенів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, одна — в Печерському. Та один дитсадок в Солом’янському районі. Постраждалих на цих об’єктах немає.

Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула, 20 – постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.

Вибухи в Україні 31 грудня

Повідомляють про вибухи у Вінницькій, Харківській, Тернопільській, Житомирській, Херсонській та Донецькій областях. Попередньо, працює ППО.

Повідомляють про вибухи у Криму — в тимчасово окупованій Євпаторії та повторні вибухи в Джанкої.

У Хмельницькому кількість поранених зросла до семи людей, троє з них — у важкому стані. Частина міста знеструмлена, — голова ОВА Гамалій.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив прильоти у місті. Деталі уточнюють. Попередньо, шість поранених, трьох госпіталізовано, троє на місці надано допомогу.

Вибухи в Києві та ракетний обстріл України сьогодні, є загиблі — що відомо про масовану атаку 31 грудня / 2 Фотографії

Внаслідок удару по Запоріжжю частково зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки. Четверо людей, серед яких дитина та вагітна жінка, отримали поранення, — повідомив голова ОВА Старух.

Обмеження електроенергії

У деяких областях через ракетну атаку росіян по Україні обмежують електропостачання.

А саме — у Київській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях і Житомирі.

Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему, в разі влучання в нашу інфраструктуру.

Світло повернуть, якщо не буде пошкоджень.

Читати на тему Справжніх героїв добре видно в темні часи! Як працюють рятувальники та енергетики після ракетних обстрілів Енергетики та рятувальники розповіли про свою роботу після масованих ракетних ударів.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Чернігівську область зі ствольної артилерії, є загиблий.