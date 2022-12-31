Україна

Вибухи в Києві та ракетний обстріл України сьогодні, є загиблі — що відомо про масовану атаку 31 грудня

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 31 Грудня 2022, 14:48
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