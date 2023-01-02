Україна

40 безпілотників на столицю: нічна атака на Київ 2 січня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Січня 2023, 09:40
Вибухи в Києві сьогодні: обстріл столиці 2 січня

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