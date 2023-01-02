40 безпілотників на столицю: нічна атака на Київ 2 січня

У новому році росіяни продовжують тероризувати Україну. Сьогодні вночі, 2 січня, окупанти здійснили чергову атаку на Київ. Окупанти випустили на столицю 40 дронів-камікадзе.

Обстріл Києва 2 січня

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що 15 дронів знищили над сусідніми областями, три — на Київщині та 22 дрони — над столицею.

— У результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. В місті тривають аварійні відключення електроенергії. Відповідно, є знеструмлені об‘єкти теплопостачання. Водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі, — підкреслив Кличко.

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Під час нічного обстрілу Києва у Деснянському районі стався вибух. У Київській військові адміністрації розповіли, що уламки збитого дрона пошкодили балкони та шибки у багатоповерхівці, але займання не було. Кличко повідомив про 19-річного постраждалого.

Обстріл Києва 2 січня: наслідки

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що завдяки титанічній роботі енергетиків мешканці Києва мали змогу зустрічати Новий рік зі світлом. Проте нові обстріли знову пошкодили енергооб’єкти.

— Через пошкодження об’єкта енергосистеми під час останньої повітряної атаки на Київ та через збільшення споживання електроенергії після святкових днів, місто змушене повернутися до відключень.

Енергетики, ремонті бригади й комунальні служби працюють в посиленому режимі над відновленням стабільної роботи мережі. Водо- і тепло постачання працює в штатному режимі, — підкреслив Попко.

Обстріл Київської області 2 січня

Начальник Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що Київська область другу ніч поспіль відбиває атаки дронів. Унаслідок ударів у регіоні пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та приватні будинки.

Робота ППО 2 січня

Повітряні сили України повідомили про кількість збитих ворожих цілей у ніч з 1 на 2 січня:

39 БПЛА Shahed-136 / 131

2 БПЛА Орлан-10

1 КАР Х-59

Росія продовжує доводити, що вона — країна-терорист. У день 31 грудня та святкову ніч на 1 січня Росія завдала масованого удару по Україні.

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