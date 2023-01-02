Вместо подготовки к Новому году выносили уцелевшее из дома! Какая ситуация в Донецкой области и как живут люди

В предпраздничное время вместо того, чтобы нарезать салаты и готовиться встречать Новый год, люди выносят то, что уцелело после обстрела, из разрушенного дома. Так проводят праздники жители одного из населённых пунктов на Горловском направлении.

Несколько вражеских снарядов взорвались на частном дворе. К счастью, в доме никого не было, поскольку люди успели эвакуироваться. А один из упавших на огороде кассетных снарядов так и не разорвался.

Бойцы рассказывают, что в последнее время россияне ужесточили свои атаки именно по гражданским районам. Поэтому им иногда приходится работать на опережение. Они обещают, что постараются делать все, чтобы этот год был для украинцев победным.

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Ситуация в Донецкой области

Российские войска пытались штурмовать позиции украинских военных вблизи шести населенных пунктов в Донецкой области, а также — вблизи трех в Луганской области. Однако наши защитники смогли отразить все вражеские атаки.

Одним из самых горячих направлений остается бахмутское. Оккупанты из танков, минометов и артиллерии били по позициям наших защитников.

Танкисты 24 бригады вернулись с позиций, где прикрывали пехотинцев, отражавших вражеский штурм. Бойцы рассказывают: ситуация действительно очень напряженная. Об этом свидетельствуют даже повреждения на боевой технике.

То, что иссечено осколками, это не страшно. Пока мотор делает, пушка стреляет, все будет! — говорит военнослужащий Василий.

В новогоднюю ночь оккупанты били по жилым кварталам Угледара, Курахового, Авдеевки. В Турецке было повреждено по меньшей мере восемь жилых домов. В селе Дальнее ранили одного местного жителя.

Взрывы были и в Бахмуте. Город остается форпостом несокрушимости Украины. Бойцы, защищающие Бахмут, уверены, что удержатся. В следующем году желают нашей победы и мира.

31 декабря россияне активизировали террор не только на передовой. Ранее мы рассказывали о массированной российской атаке на Украину перед Новым годом.

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