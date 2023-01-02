Украина

Вместо подготовки к Новому году выносили уцелевшее из дома! Какая ситуация в Донецкой области и как живут люди

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 02 января 2023, 11:00
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