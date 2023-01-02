Замість підготовки до Нового року виносили вціліле з хати! Яка ситуація на Донеччині та як живуть люди

У передсвяткову годину, замість того, щоб нарізати салати та готуватися зустрічати Новий рік, люди виносять те, що вціліло після російського обстрілу, зі зруйнованої хати. Так проводять свята мешканці одного з населених пунктів на Горлівському напрямку.

Кілька ворожих снарядів вибухнули на приватному подвір’ї. На щастя, у помешканні нікого не було, адже люди встигли евакуюватися. А один з касетних снарядів, що впав на городі, так і не розірвався.

Бійці розповідають, що останнім часом росіяни посилили свої атаки саме по цивільних районах. Тому їм інколи доводиться працювати на випередження. Вони обіцяють, що намагатимуться робити усе, щоб цей рік був для українців переможним.

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Ситуація на Донеччині

Російські війська намагалися штурмувати позиції українських військових поблизу шести населених пунктів на Донеччині, а також — поблизу трьох на Луганщині. Проте наші захисники змогли відбити усі ворожі атаки.

Одним із найгарячіших напрямків залишається бахмутський. Окупанти з танків, мінометів та артилерії били по позиціях наших захисників.

Танкісти 24 бригади повернулися з позицій, де прикривали піхотинців, які відбивали ворожий штурм. Бійці розповідають: ситуація справді дуже напружена. Про це свідчать навіть пошкодження на бойовій техніці.

Те, що посічене осколками, це не страшно. Поки мотор робить, гармата стріляє, все буде! — каже військовослужбовець Василь.

У новорічну ніч окупанти били по житлових кварталах Вугледара, Курахового, Авдіївки. У Турецьку було пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків. У селі Дальнє поранили одного місцевого мешканця.

Вибухи були і в Бахмуті. Місто залишається форпостом незламності України. Бійці, які боронять Бахмут, впевнені, що втримаються. У наступному році бажають нашої перемоги та миру.

31 грудня росіяни активізували терор не тільки на передовій. Раніше ми розповідали про масовану російську атаку на Україну перед Новим роком.

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