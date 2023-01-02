Україна

Виснажилися у ракетному запасі? Наталія Гуменюк про ситуацію на Півдні та російські атаки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Січня 2023, 13:00
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