Виснажилися у ракетному запасі? Наталія Гуменюк про ситуацію на Півдні та російські атаки

Російські військові посилили обстріли України на свята. Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла Яні Брензей про ситуацію на Південному напрямку та про те, коли окупанти можуть завдати нової атаки дронами по території України.

Ситуація на Півдні

На Півдні ситуація залишалася напруженою. За словами Гуменюк, усі були готові, адже розуміли, що ворог може використовувати святковий час для максимальних атак.

Готувалися до атаки дронами, адже росіяни певним чином виснажилися у ракетних запасах.

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— Те, що зараз у Чорному морі корабельне угруповування зменшилося до п’яти одиниць і ракетоносії перебувають в пунктах базування, може у непрямий спосіб свідчити про підготовки переспорядження.

Ворог, імовірно, може продовжувати застосування дронів з Південного напрямку, — зазначила вона.

За її словами, Південь є транзитною зоною, звідки й починаються атаки. Тому повітряна оборона на цьому напрямку має високі результати.

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Про ракетні атаки

У ракетному обстрілі 31 грудня брали участь ракетоносії з Каспійського моря, що свідчить про те, що росіянам складніше доставляти запаси до Чорного моря. Гуменюк розповіла, що час підготовки нової атаки дронами менший, ніж ракетної. Ворогу варто лише визначити ціль і підготувати координати.

За її словами, на правому березі Херсонщини окупанти передислоковуються та готуються до оборони. Вона закликала мешканців правого берега бути обережнішими, адже російські обстріли можуть посилитися.

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