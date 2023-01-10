Україна

Залізли глибоко у недоторканний запас! Чому не всі російські ракети долітають до України та чи багато їх лишилося

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Січня 2023, 16:00

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