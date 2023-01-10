Залізли глибоко у недоторканний запас! Чому не всі російські ракети долітають до України та чи багато їх лишилося

Російські військові стали краще готуватися до ракетних обстрілів. Вони довго розвідують та вишукують цілі. Це може означати, що вони економлять свої ракети.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів про погану якість російських ракет та їх запас.

Він каже, що українські військові збивали ракети типу Х-555 та Калібр, які були виготовлені восени. За датою виробництва й маркуванням навіть можна було бачити літні зразки цих ракет. Але є ще багато ракет радянського озброєння, наприклад Х-22.

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— Є інформація, що не всі ракети, які окупанти запускають з Каспію, долітають до кордонів України.

Деякі падають у Каспійське море, деякі — росіянам на голови.

Навіть нові ракети, які були виготовлені нещодавно, мають свої вади, — розповідає Ігнат.

Про запаси ракет у Росії

Начальник ГУР МО Кирило Буданов раніше неодноразово казав, що Росія використовує ракети зі стратегічного запасу. Юрій Ігнат пояснює, що це недоторканний запас, який не можна використовувати або ж — лише у разі крайньої потреби.

— У них уже, напевно, настала ця крайня потреба, адже вони залізли глибоко у недоторканний запас, особливо щодо балістичних ракет Іскандер-М, — наголошує Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти не розраховували вести настільки тривалі бойові дії, тому на початку використовували багато крилатих та балістичних ракет по всій території України. Потім була пауза в обстрілах, після чого росіяни почали завдавати ударів по критичній інфраструктурі.

Під час одного з попередніх обстрілів на збитій ракеті було виявлено пристрій, який імітує ядерний боєзаряд. Це може свідчити проте, що ситуація дійсно погана у ракетному запасі РФ.

— Такі ракети Росія дійсно застосовувала, мета може бути різною.

Окупанти завдають велику кількість ракетних ударів, намагаються пускати хибні цілі, щоб на них спрацювала система нашої ППО.

Так росіяни хочуть виснажити її. Ворог і надалі застосовуватиме усі типи ракет, які має. Він не полишає спроб робити те, що замислив, — пояснює речник командування Повітряних сил.

Росіяни обстрілюють Україну ракетами, бо програють на полі бою. Вони не мають успіхів на Сході України, адже наші військові тримають оборону та дають відсіч. Це вдається вкрай важко, тривають напружені бої. Раніше ми розповідали про ситуацію в Соледарі, росіяни посилили штурм міста.

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