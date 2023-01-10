Украина

Соледар под мощным штурмом! Ситуация в городе, тактика оккупантов и почему они поменяли свой фокус

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 января 2023, 11:06
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