Соледар под мощным штурмом! Ситуация в городе, тактика оккупантов и почему они поменяли свой фокус

Восток Украины остается самой горячей точкой фронта. Воины берут на себя удар и мощно сдерживают врага. Оккупанты бросают все силы в направлении Бахмута, они практически разрушили город. Но украинские военные дают врагу отпор и держат оборону.

Однако Бахмут — не единственный из самых напряженных участков фронта. Свои силы оккупанты активизировали против Соледара. Уже была одна неудачная попытка врага захватить город. Теперь он вернулся с новыми силами. Мы расскажем о ситуации в Соледаре, а также почему враг сосредоточил там больше сил.

В Соледаре есть заводы по производству соли и гипса, поэтому город является стратегически важным для денежной выгоды страны-агрессора России.

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Ситуация в Соледаре сейчас

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщает, что российские военные после отступления из Соледара провели перегруппировку, возобновили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды, изменили тактику и приступили к мощному штурму.

— Сейчас враг привлек множество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев (наемники ЧВК Вагнер — ред.). Враг наступает буквально по трупам своих же солдат.

Массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов, — рассказала Маляр.

Владимир Зеленский о Соледаре

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных и рассказал, какая ситуация в Соледаре.

— Я благодарю всех наших воинов, которые защищают наш Бахмут и проявляют максимальную стойкость! Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов! Это очень тяжело — там почти не осталось целых стен…

Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы.

А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи людей их потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие, — очертил ситуацию Зеленский.

Соледар на карте

Тактика наступления РФ на Соледар

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко объяснил тактику наемников ЧВК Вагнер, которые атакуют Соледар.

Сначала на рубеж выдвигается первая группа из восьми солдат, загруженная боекомплектами и огнеметами. У них есть четкая задача — дойти до точки и закрепиться, однако в случае неудачи этот БК предназначен для следующих групп.

Оккупанты пытаются как можно ближе подойти к украинским позициям и закопаться. Для следующей группы они оставляют метки (белые тряпки на деревьях), чтобы они нашли и сориентировались, где есть выкопанное укрытие и оружие.

Затем российские наемники открывают огонь, обнаруживают украинские позиции и передают артиллерии. До десяти минометов одновременно начинают продавливать позиции ВСУ, а предварительная артподготовка может занять несколько часов.

За это время в 500 м от первой группы оккупантов сосредотачивается вторая, которая имеет более легкую экипировку. Под прикрытием артиллерии она начинает штурмовать позиции. Если группа терпит неудачу, идет третья и четвертая.

Одна из групп имеет оператора дронов, координирующего огонь артиллерии прямо с поля боя. Но украинские военные с помощью дронов пытаются определить наступление россиян еще на ранних этапах и не дают им достичь успеха.

Почему РФ стремится захватить Соледар

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин хочет захватить Соледар из-за соляных и гипсовых шахт. Если РФ удастся это сделать, она сможет зарабатывать деньги и финансировать войну.

Военный эксперт Петр Черник считает, что россияне штурмуют Соледар, чтобы переключить на него внимание.

— С августа “вторая армия мира” не смогла продвинуться на Бахмутском направлении более чем на 14 км.

Они пытаются чем-то компенсировать негативные для них новости, которые поступают ежедневно, событиями на Соледарском направлении, — объясняет Чернит.

Кроме этого, по мнению эксперта, это противоборство двух больших “башен Кремля”, которые возглавляет министр обороны Сергей Шойгу и владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

— Пригожин пытается показать, что его частная армия успешнее и серьезнее ведомства, которое возглавляет Шойгу, — говорит он.

Петр Черник рассуждает, что россияне и дальше будут продолжать штурмовать город. Если будут какие-то успехи, это исключительно из-за их количества, ведь в качестве мы давно побеждаем.

Украинские воины держат оборону и пытаются продвигаться вперед. Ранее мы рассказывали, как продвигается контрнаступление в Донецкой и Луганской областях.

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