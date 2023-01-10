Соледар под мощным штурмом! Ситуация в городе, тактика оккупантов и почему они поменяли свой фокус

Восток Украины остается самой горячей точкой фронта. Воины берут на себя удар и мощно сдерживают врага. Оккупанты бросают все силы в направлении Бахмута, они практически разрушили город. Но украинские военные дают врагу отпор и держат оборону.
Однако Бахмут — не единственный из самых напряженных участков фронта. Свои силы оккупанты активизировали против Соледара. Уже была одна неудачная попытка врага захватить город. Теперь он вернулся с новыми силами. Мы расскажем о ситуации в Соледаре, а также почему враг сосредоточил там больше сил.
В Соледаре есть заводы по производству соли и гипса, поэтому город является стратегически важным для денежной выгоды страны-агрессора России.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщает, что российские военные после отступления из Соледара провели перегруппировку, возобновили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды, изменили тактику и приступили к мощному штурму.
— Сейчас враг привлек множество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев (наемники ЧВК Вагнер — ред.). Враг наступает буквально по трупам своих же солдат.
Массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов, — рассказала Маляр.
Массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов, — рассказала Маляр.
Иллюстративное фото: 110 ОМБр
В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных и рассказал, какая ситуация в Соледаре.
— Я благодарю всех наших воинов, которые защищают наш Бахмут и проявляют максимальную стойкость! Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов! Это очень тяжело — там почти не осталось целых стен…
Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы.
Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы.
А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи людей их потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие, — очертил ситуацию Зеленский.
Военный корреспондент Андрей Цаплиенко объяснил тактику наемников ЧВК Вагнер, которые атакуют Соледар.
Сначала на рубеж выдвигается первая группа из восьми солдат, загруженная боекомплектами и огнеметами. У них есть четкая задача — дойти до точки и закрепиться, однако в случае неудачи этот БК предназначен для следующих групп.
Оккупанты пытаются как можно ближе подойти к украинским позициям и закопаться. Для следующей группы они оставляют метки (белые тряпки на деревьях), чтобы они нашли и сориентировались, где есть выкопанное укрытие и оружие.
Фото: Getty Images
Затем российские наемники открывают огонь, обнаруживают украинские позиции и передают артиллерии. До десяти минометов одновременно начинают продавливать позиции ВСУ, а предварительная артподготовка может занять несколько часов.
За это время в 500 м от первой группы оккупантов сосредотачивается вторая, которая имеет более легкую экипировку. Под прикрытием артиллерии она начинает штурмовать позиции. Если группа терпит неудачу, идет третья и четвертая.
Одна из групп имеет оператора дронов, координирующего огонь артиллерии прямо с поля боя. Но украинские военные с помощью дронов пытаются определить наступление россиян еще на ранних этапах и не дают им достичь успеха.
Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин хочет захватить Соледар из-за соляных и гипсовых шахт. Если РФ удастся это сделать, она сможет зарабатывать деньги и финансировать войну.
Военный эксперт Петр Черник считает, что россияне штурмуют Соледар, чтобы переключить на него внимание.
— С августа “вторая армия мира” не смогла продвинуться на Бахмутском направлении более чем на 14 км.
Они пытаются чем-то компенсировать негативные для них новости, которые поступают ежедневно, событиями на Соледарском направлении, — объясняет Чернит.
Они пытаются чем-то компенсировать негативные для них новости, которые поступают ежедневно, событиями на Соледарском направлении, — объясняет Чернит.
Кроме этого, по мнению эксперта, это противоборство двух больших “башен Кремля”, которые возглавляет министр обороны Сергей Шойгу и владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.
— Пригожин пытается показать, что его частная армия успешнее и серьезнее ведомства, которое возглавляет Шойгу, — говорит он.
Петр Черник рассуждает, что россияне и дальше будут продолжать штурмовать город. Если будут какие-то успехи, это исключительно из-за их количества, ведь в качестве мы давно побеждаем.
Украинские воины держат оборону и пытаются продвигаться вперед. Ранее мы рассказывали, как продвигается контрнаступление в Донецкой и Луганской областях.
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Главное фото — иллюстративное: 110 ОМБр