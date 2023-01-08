Украина

Запрещенные зажигательные снаряды по Херсону! Ситуация в городе после нового российского обстрела

Даниэла Долотова, редактор сайта 08 января 2023, 16:11
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