Запрещенные зажигательные снаряды по Херсону! Ситуация в городе после нового российского обстрела

Чаще чем восходит солнце на наших землях, только оккупанты обстреливают освобожденный от них Херсон.

Ежедневно мы либо читаем об очередной вражеской атаке на город, либо слышим и ощущаем взрывы снарядов на себе.

Зажигательные снаряды в Херсоне: новый обстрел

Ночь с 7 на 8 января не стала исключением. Российские захватчики обстреляли Херсон запрещенными зажигательными боеприпасами. Их еще иногда называют магниевыми запалами. Но не столь важно название, как их действие, поскольку под ними практически выгорает земля.

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Оккупанты использовали их еще в 2014 году в Донецкой области и продолжают применять их и сейчас, несмотря на то, что это запрещено всеми нормами международного права.

Основной целью для захватчиков является гражданское население, но в этот раз, к счастью, обошлось без жертв. В результате обстрела только загорелась сухая трава. Также часть снарядов попала на крыши многоэтажек.

Несмотря на то, что ночь уже прошла, в городе до сих пор слышны взрывы. Их звуки раздаются в Херсоне практически постоянно. Иногда слышно, как продолжаются артиллерийские дуэли. Враг использует также минометы и РСЗО против мирных херсонцев.

Обстрел Херсона зажигательными снарядами: видео

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