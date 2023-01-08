Актуальная карта боевых действий в Украине 8 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Новый пакет военной помощи США порадовал всех украинцев. Боевые машины пехоты Bradley, противотанковые ракеты, военные бронированные автомобили, бронетранспортеры и не только значительно улучшат ситуацию на фронте. Украинские военные преисполнены желания прогнать оккупантов, но нужно оружие. И оно прибудет, нужно лишь немного подождать.

А пока мы ждем новой военной помощи, нужно следить за картой боевых действий и гордиться тем, как наши бойцы мужественно держат оборону.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Министерство обороны Великобритании сообщило в Twitter, что в последние недели Россия усилила оборонные укрепления в центральной части Запорожской области на Юге Украины, особенно между городами Васильевка и Орехов. РФ сохраняет огромные силы в этом секторе.

Работа России над усовершенствованием обороны свидетельствует о том, что командиры, вероятно, озабочены возможностью больших наступательных действий Украины в двух секторах: либо на севере Луганской области, либо в Запорожье.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Одной из самых горячих точек на фронте остается Бахмут. У россиян есть маниакальное желание захватить город, но им это не удается, поэтому они просто уничтожают его.

Также эксперты ISW считают, что недавние “достижения” россиян в Соледаре не предвещают неизбежное оцепление Бахмута, вопреки утверждениям российских источников. Даже при самой щедрой интерпретации нарративов российских милблогеров, утверждающих, что российские войска ведут бои в окрестностях Раздоловки, а это примерно в 6 км северо-западнее Соледара.

Российские войска все еще далеки от того, чтобы оказаться на расстоянии удара от оперативного оцепления Бахмута.

В то же время, команда ISW публикует собственную интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 8 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что несмотря на объявленный российскими оккупантами “режим прекращения огня”, за прошедшие сутки противник нанес девять ракетных ударов. Кроме того, нанес три авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Среди них: Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области.

Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском, но при этом несет большие потери. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

направлениях ситуация без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица и Двуречная Харьковской области. Также враг применил ударный БПЛА возле Александровки.

направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица и Двуречная Харьковской области. Также враг применил ударный БПЛА возле Александровки. На Купянском и Лиманском направлениях из артиллерии обстреляны районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площанки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

направлениях из артиллерии обстреляны районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площанки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области. На Бахмутском направлении под вражеское огневое поражение попали Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дылеевка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении под вражеское огневое поражение попали Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дылеевка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении обстреляны Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

направлении обстреляны Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

направлении огневому воздействию подверглись Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Чаривного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время были сбиты три разведывательных БПЛА оккупантов типа Орлан-10.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники и два склада боеприпасов врага.

Наши воины героически удерживают оборону на Востоке Украины. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Соледаре и Бахмуте.

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