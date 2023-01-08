Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 8 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 января 2023, 10:00
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Мощные взрывы в оккупированном Мелитополе — что известно о прилете по скоплению российских захватчиков
0:06:19
Яка ситуація у Соледарі та Бахмуті
Наши воины держат оборону! Какая ситуация сейчас в Соледаре
0:11:38
ситуація на Херсонщині та Донеччині
Для врага не существует красных линий, которые бы он ни переступил: какая ситуация в Херсонской и Донецкой областях во время “перемирия”
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