Актуальная карта боевых действий в Украине 8 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Новый пакет военной помощи США порадовал всех украинцев. Боевые машины пехоты Bradley, противотанковые ракеты, военные бронированные автомобили, бронетранспортеры и не только значительно улучшат ситуацию на фронте. Украинские военные преисполнены желания прогнать оккупантов, но нужно оружие. И оно прибудет, нужно лишь немного подождать.
А пока мы ждем новой военной помощи, нужно следить за картой боевых действий и гордиться тем, как наши бойцы мужественно держат оборону.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Министерство обороны Великобритании сообщило в Twitter, что в последние недели Россия усилила оборонные укрепления в центральной части Запорожской области на Юге Украины, особенно между городами Васильевка и Орехов. РФ сохраняет огромные силы в этом секторе.
Работа России над усовершенствованием обороны свидетельствует о том, что командиры, вероятно, озабочены возможностью больших наступательных действий Украины в двух секторах: либо на севере Луганской области, либо в Запорожье.
Одной из самых горячих точек на фронте остается Бахмут. У россиян есть маниакальное желание захватить город, но им это не удается, поэтому они просто уничтожают его.
Также эксперты ISW считают, что недавние “достижения” россиян в Соледаре не предвещают неизбежное оцепление Бахмута, вопреки утверждениям российских источников. Даже при самой щедрой интерпретации нарративов российских милблогеров, утверждающих, что российские войска ведут бои в окрестностях Раздоловки, а это примерно в 6 км северо-западнее Соледара.
Российские войска все еще далеки от того, чтобы оказаться на расстоянии удара от оперативного оцепления Бахмута.
Российские войска все еще далеки от того, чтобы оказаться на расстоянии удара от оперативного оцепления Бахмута.
В то же время, команда ISW публикует собственную интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что несмотря на объявленный российскими оккупантами “режим прекращения огня”, за прошедшие сутки противник нанес девять ракетных ударов. Кроме того, нанес три авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Среди них: Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области.
Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском, но при этом несет большие потери. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время были сбиты три разведывательных БПЛА оккупантов типа Орлан-10.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники и два склада боеприпасов врага.
Наши воины героически удерживают оборону на Востоке Украины. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Соледаре и Бахмуте.
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