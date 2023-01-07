Наши воины держат оборону! Какая ситуация сейчас в Соледаре

Различать реальность и желание — для некоторых это настоящая задача со звездочкой из книги по математике. Особенно сложно признавать свои поражения российским оккупантам.

Сначала вражеское командование ставит своим подчиненным нереалистичные цели, а те в попытках их достичь гибнут сотнями в день. Сколько точно их полегло под Соледаром неизвестно, но захватить город оккупантам так и не удалось.

Несмотря на ожесточенные бои, оккупанты уже успели объявить, что завладели населенным пунктом.

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Эту информацию опроверг Генштаб ВСУ. В частности, представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый также отметил в интервью Яне Брензей, что как Бахмут, так и Соледар остаются под контролем украинских военных.

Соледар не находится под контролем РФ. Наши вооруженные силы, командование делают все, чтобы нанести врагу максимальный ущерб в личном составе, технике и максимально сохранить свои силы.

Также Сергей Череватый добавил, что сейчас в городе ведутся ожесточенные бои. В частности, только за сегодня, 7 января, произошло 76 обстрелов и десять боевых столкновений.

Кроме того, заметно, что тактика российских оккупантов не изменилась и они стараются максимально использовать весь личный состав, каждый день все больше покрывающий украинскую землю. Иногда врагу удается добиться небольших продвижений, но украинские защитники продолжают держать оборону.

Наши воины держат оборону, но тактическая обстановка время от времени заставляла их менять позиции.

Важно отметить, что изменение позиций наших защитников не означает отступление. Кроме того, в боях не всегда нужно идти только в наступление, а иногда лучшая тактика — это истощение врага.

Относительно ситуации в Бахмуте Сергей Череватый подчеркнул, что город тоже остается под контролем ВСУ, хотя постоянно продолжаются бои.

Пока это один из самых интенсивных участков фронта, где постоянно продолжаются боевые столкновения и постоянные обстрелы противника.

Многие противоречивые заявления за период полномасштабной войны можно было услышать от врага. Но одним из наиболее циничных было предложение главы Кремля устроить так называемое “перемирие”. Читай, какая ситуация в Херсонской и Донецкой областях сейчас.

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