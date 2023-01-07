Наші воїни тримають оборону! Що наразі відбувається у Соледарі

Розрізняти реальність та бажання — для декого це справжня задача із зірочкою з книжки з математики. Особливо складно визнавати свої поразки російським окупантам.

Спочатку вороже командування ставить своїм підлеглим нереалістичні цілі, а ті у спробах їх досягти гинуть сотнями на день. Скільки точно їх полягло під Соледаром невідомо, але захопити місто загарбникам так і не вдалось.

Попри запеклі бої, окупанти вже встигли оголосити, що заволоділи населеним пунктом.

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Цю інформацію спростував Генштаб ЗСУ. Зокрема речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий також зазначив в інтерв’ю Яні Брензей, що як Бахмут, так і Соледар залишаються під контролем українських військових.

Соледар не перебуває під контролем РФ. Наші Збройні сили, командування роблять все, щоб завдати ворогу максимальної шкоди в особовому складі, техніці та максимально зберегти свої сили.

Також Сергій Череватий додав, що наразі у місті точаться запеклі бої. Зокрема лише за сьогодні, 7 січня, відбулося 76 обстрілів та десять бойових зіткнень.

Крім того, помітно, що тактика російських окупантів не змінилась і вони намагаються максимально використати весь особовий склад, який кожного дня все більше покриває українську землю. Часом ворогу вдається досягти невеликих просувань, але українські захисники продовжують тримати оборону.

Наші воїни тримають оборону, проте тактична обстановка іноді змушувала їх змінювати позиції.

Важливо зазначити, що зміна позицій наших оборонців не означає відступ. Крім того, у боях не завжди потрібно йти лише в наступ, а часом найкраща тактика — це виснаження ворога.

Щодо ситуації у Бахмуті Сергій Череватий наголосив, що місто теж залишається під контролем ЗСУ, хоч постійно тривають бої.

Поки що це одна із найінтенсивніших ділянок фронту, де постійно тривають бойові зіткнення та постійні обстріли противника.

Чимало суперечливих заяв за період повномасштабної війни можна було почути від ворога. Та однією з найбільш цинічних була пропозиція очільника Кремля влаштувати так зване “перемир’я”. Читай, яка ситуація на Херсонщині та Донеччині зараз.

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