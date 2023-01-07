Україна

Наші воїни тримають оборону! Що наразі відбувається у Соледарі

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Січня 2023, 17:00

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