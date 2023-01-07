Актуальна карта бойових дій в Україні 7 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Зимовий, морозний, засніжений період завжди славився своїм теплом та ніжністю, що палало у родинному вогнищі. Та коли більшість сімей розділена між кордонами та розділовими лініями карти бойових дій, залишається лише витягати уривки щастя з пам’яті.

Чи сидиш ти вдома перед ноутбуком, працюючи, чи бігаєш вулицями чужого міста у пошуках відблиску чогось знайомого, або ж сидиш в окопі, захищаючи тихе сопіння улюбленого носика. Ти завжди згадуєш рідні усмішки, дивний та водночас звичний тобі сміх, а також найтепліші у світі обійми.

Можливо, сьогодні все це лише спогади. Проте це ще й маленькі частинки пазла сили українців, які дають нам наснагу рухатись далі, крок за крок до спільної перемоги.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує риторику країни-агресорки:

Російські офіційні особи та мілблогери здебільшого не відреагували на оголошення США про нову військову допомогу Україні понад 3,75 мільярда доларів.

Це ще більше підкреслює той факт, що Кремль та російський інформаційний простір вибірково обирають, коли зобразити військову допомогу Заходу як ескалацію.

Деякі російські офіційні особи та мілблогери продовжували негативно реагувати на оголошення Путіна про припинення вогню 6 січня. Та водночас частина елементів російського інформаційного простору схопилися за цю заяву, щоб представити очільника Кремля як захисника релігійних цінностей.

Також відомі російські мілблогери продовжують використовувати свої платформи, щоб виступати за викорінення української культурної та етнічної ідентичності.

Водночас команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Бочкове, Комісарове, Красне, Зелене, Амбарне, Бугруватка, Гатище та Одрадне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстріляно райони понад 20 населених пунктів. Серед них — Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це — Яковлівка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Кам’янка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв Времівку, Велику Новосілку, Вугледар та Парасковіївку на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від вогню окупантів постраждали райони 23 населених пунктів. Серед них — Зелене Поле і Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки та Степове на Запоріжжі та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, уражено цивільну інфраструктуру Чорнобаївки, Антонівки, Берислава, Золотої Балки та Херсона, є постраждалі серед мирних жителів.

Українська авіація протягом минулої доби завдала одного удару по району зосередження окупантів. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження чотирьох районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також двох його складів пально-мастильних матеріалів.

Українські захисники влаштовують таке пекло загарбникам, що ті мріють втекти на війну в Сирію. Читай, про що говорять окупанти в нових перехопленнях СБУ.

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