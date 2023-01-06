Україна

ЗСУ влаштовують таке пекло, що окупанти мріють втекти на війну в Сирію! Перехоплення СБУ

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 06 Січня 2023, 22:00

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