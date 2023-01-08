Актуальна карта бойових дій в Україні 8 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Новий пакет військової допомоги США порадував усіх українців. Бойові машини піхоти Bradley, протитанкові ракети, військові броньовані автомобілі, бронетранспортери й не тільки значно покращать ситуацію на фронті. Українські військові мають чимале бажання прогнати окупантів, але треба зброя. І вона прибуде, треба лише трішки почекати.

А поки ми чекаємо на нову військову допомогу, треба слідкувати за картою бойових дій і пишатися, як наші бійці мужньо тримають оборону.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter, що останніми тижнями Росія зміцнила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області на Півдні України, особливо між містами Василівка та Оріхів. РФ зберігає великі сили в цьому секторі.

Робота Росії над удосконаленням оборони свідчить про те, що командири, ймовірно, стурбовані можливістю великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або в Запоріжжі.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Однією з найгарячіших точок на фронті залишається Бахмут. Росіяни мають маніакальне бажання захопити місто, але їм це не вдається, тому вони просто знищують його.

Також експерти ISW вважають, що нещодавні “досягнення” росіян у Соледарі не віщують неминуче оточення Бахмута, всупереч твердженням російських джерел. Навіть за найбільш щедрої інтерпретації наративів російських мілблогерів, які стверджують, що російські війська ведуть бої на околицях Роздолівки, а це приблизно 6 км на північний захід від Соледару.

Російські війська все ще далекі від того, щоб опинитися на відстані удару від оперативного оточення Бахмута.

Водночас команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що попри оголошений російськими окупантами “режим припинення вогню”, протягом минулої доби противник завдав дев’ять ракетних ударів. Крім цього, завдав три авіаційні удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 16 населених пунктів. Серед них: Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Соледар, Бахмут, Залізне, Первомайське, Водяне і Побєда на Донеччині.

Зазнаючи великих втрат, ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця і Дворічна Харківської області. Також ворог застосував ударний БПЛА біля Олександрівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках з артилерії обстріляно райони Іванівки, Стельмахівки, М’ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вороже вогневе ураження потрапили Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляні Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Велика Новосілка, Золота Нива і Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Антонівки, Чарівного, Дорожнянки, Інженерного, Білогір’я, Олексіївки, Малих Щербаків, Степового та Кам’янського Запорізької області.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Водночас було збито три розвідувальних БПЛА окупантів типу Орлан-10.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили та військової техніки й два склади боєприпасів ворога.

Наші воїни героїчно тримають оборону на Сході України. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Соледарі та Бахмуті.

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