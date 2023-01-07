Україна

Потужні вибухи в окупованому Мелітополі — що відомо про приліт по скупченню російських загарбників

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Січня 2023, 18:00

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