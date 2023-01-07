Потужні вибухи в окупованому Мелітополі — що відомо про приліт по скупченню російських загарбників

У тимчасово окупованому Мелітополі прилетіло по скупченню російських військових. Кількість знищених окупантів наразі невідома.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер міста Іван Федоров. За його даними, надвечір у районі місцевого залізничного вокзалу було чути потужні вибухи.

Уже відомо про влучання біля депо, яке загарбники використовують для перевезення своїх боєприпасів та важкого озброєння. Звідти росіяни доставляють свою техніку на Херсонський та Запорізький напрямки.

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Що стосується знищення ворожих позицій на території тимчасово окупованої Запорізької області, то воно йде постійно.

Лише за цей тиждень Генеральний штаб офіційно повідомив про те, щоб більш ніж 400 рашистських військових більше не зможуть воювати проти нас, — зазначив Федоров.

Загалом протягом минулої доби українські військові ліквідували ще майже півтисячі окупантів. Втрати ворога наближаються вже до 111 тисяч.

А якщо ти хочеш дізнатись більш детальну інформацію про ситуацію на фронті, карта бойових дій в Україні підкаже тобі, на яких напрямках сьогодні особливо гаряче.

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