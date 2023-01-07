Мощные взрывы в оккупированном Мелитополе — что известно о прилете по скоплению российских захватчиков

Во временно оккупированном Мелитополе прилетело по скоплению российских военных. Количество уничтоженных оккупантов пока неизвестно.
Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров. По его данным, к вечеру в районе местного железнодорожного вокзала были слышны мощные взрывы.
Уже известно о попадании возле депо, используемого захватчиками для перевозки своих боеприпасов и тяжелого вооружения. Оттуда россияне доставляют свою технику на Херсонское и Запорожское направления.
Что касается уничтожения вражеских позиций на территории временно оккупированной Запорожской области, то оно идет постоянно.
Что касается уничтожения вражеских позиций на территории временно оккупированной Запорожской области, то оно идет постоянно.
Только за эту неделю Генеральный штаб официально сообщил о том, чтобы более 400 рашистских военных больше не смогут воевать против нас, — отметил Федоров.
Всего за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов. Потери врага близятся уже к 111 тысячам.
А если ты хочешь узнать более подробную информацию о ситуации на фронте, карта боевых действий в Украине подскажет тебе, на каких направлениях сегодня особенно горячо.
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