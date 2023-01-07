Мощные взрывы в оккупированном Мелитополе — что известно о прилете по скоплению российских захватчиков

Во временно оккупированном Мелитополе прилетело по скоплению российских военных. Количество уничтоженных оккупантов пока неизвестно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров. По его данным, к вечеру в районе местного железнодорожного вокзала были слышны мощные взрывы.

Уже известно о попадании возле депо, используемого захватчиками для перевозки своих боеприпасов и тяжелого вооружения. Оттуда россияне доставляют свою технику на Херсонское и Запорожское направления.

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Что касается уничтожения вражеских позиций на территории временно оккупированной Запорожской области, то оно идет постоянно.

Только за эту неделю Генеральный штаб официально сообщил о том, чтобы более 400 рашистских военных больше не смогут воевать против нас, — отметил Федоров.

Всего за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов. Потери врага близятся уже к 111 тысячам.

А если ты хочешь узнать более подробную информацию о ситуации на фронте, карта боевых действий в Украине подскажет тебе, на каких направлениях сегодня особенно горячо.

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