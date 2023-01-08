Заборонені запалювальні снаряди по Херсону! Ситуація у місті після чергового російського обстрілу

Частіше ніж сходить сонце на наших землях, лише окупанти обстрілюють звільнений від них Херсон.

Щоденно ми або читаємо про чергову ворожу атаку на місто, або ж чуємо та відчуваємо вибухи снарядів на собі.

Запалювальні снаряди у Херсоні: новий обстріл

Ніч з 7 на 8 січня не стала винятком, і російські загарбники обстріляли Херсон забороненими запальними боєприпасами. Їх ще іноді називають магнієвими запалами. Та не так важливе найменування, як їхня дія, оскільки під ними практично вигорає земля.

Зараз також дивляться

Окупанти використовували їх ще у 2014 році на Донеччині та продовжують їх застосовувати і зараз попри те, що це заборонено всіма нормами міжнародного права.

Основною ціллю для загарбників є цивільне населення, але цього разу, на щастя, минулося без жертв. Внаслідок обстрілу лише загорілася суха трава. Також частина снарядів потрапила на дахи багатоповерхівок.

Попри те, що ніч вже минула, у місті й досі чутно вибухи. Їхні звуки лунають у Херсоні практично постійно. Часом чутно, як тривають артилерійські дуелі. Іноді ворог використовує також міномети та РСЗВ проти мирних херсонців.

Обстріл Херсона запалювальними снарядами: відео

А яка ситуація у Херсоні зараз, дізнайся детальніше у прямому включенні:

Для того ж, щоб детальніше знати, яка оперативна ситуація на інших напрямках, читай та дивись актуальну карту бойових дій в Україні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!