Оперативная ситуация на фронте: как продвигается контрнаступление в Донецкой и Луганской областях

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказали Вадиму Карпьяку о ситуации на передовой и тяжелых боях на фронте.

Также Сергей Череватый прокомментировал приезд генерала Александра Сырского в Бахмут и Соледар, считающиеся самыми горячими точками на карте войны.

Целью было оказать помощь командирам на местах, поддержать психологическое состояние войск, непосредственно изучить ситуацию. И, конечно, это типичный образец военного лидерства, когда на самых тяжелых участках фронта командир рядом с личным составом.

Визиты на передовую, начиная с не побоявшегося и приехавшего в Бахмут лидера государства президента Зеленского, — это огромная поддержка нашему войску.

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Также мы видим противоположную вражескую сторону. Оккупанты имитируют эти визиты в Ростовской области или в оккупированном Крыму, боятся общаться со своими военнослужащими.

Мне кажется, что это яркий пример того, что мы уже духовно победили. С нами Бог, так что мы победим и на поле боя.

Какая ситуация в Соледаре

В Соледаре происходят жестокие кровопролитные бои. 106 обстрелов на этом направлении совершил враг за сутки, произошло 22 боевых столкновения.

Непосредственно принимаются меры для того, чтобы враг не мог продвинуться дальше. По нему наносятся системные удары с нашей стороны.

Вчера командующим фронта, командирам, непосредственно выполняющим боевые задачи там, были выделены дополнительные силы и средства. То есть делается все, чтобы улучшить оперативную обстановку.

Соледар на постоянном контроле. И я думаю, что совместными усилиями там удастся стабилизировать обстановку, — говорит Сергей Череватый.

Читать по теме Наши воины держат оборону! Какая ситуация сейчас в Соледаре Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте и Соледаре.

Как морозная погода влияет на ведение боевых действий

Морозная погода, если она продолжится, позволит использовать тяжелую технику: танки, БМП, БТР. Следовательно, будут возможны наступательные и контрнаступательные действия.

И здесь какая сторона лучше подготовится, как подготовит свою технику к зимней эксплуатации, подготовит личный состав, разработает лучшие тактические планы, та и будет иметь преимущество.

Предыдущие операции показывали, что мы всегда старались подготовиться лучше, чем враг.

У нас просто выхода нет. Мы сражаемся за нашу землю. Поэтому нашим главным оружием была разумная оборона и разумное наступление.

У нас не так много сил и средств, к сожалению, поэтому мы стараемся их очень эффективно использовать. Чтобы каждый патрон, каждый снаряд, каждая операция делали очередной шаг к нашей победе.

Какая ситуация в Луганской области

У нас также продолжаются тяжелые бои, но ситуация стабильная, — отметил Сергей Гайдай.

Давно говорил, что очень тяжело будет даваться освобождение Луганской области, поскольку враг подготовился там достаточно тщательно. Однако все равно наши силы обороны продвигаются вперед, уничтожают вражескую технику и личный состав.

Если судить по тому, что рассказывают сдающиеся в плен российские мобилизованные, то с моральным духом оккупационных войск все, наоборот, плохо.

Как влияет погода на моральный дух и ведение боевых действий

Вообще, война в последние месяцы проходит для бойцов в очень адских условиях. Потому что даже осенью, когда температура еще не была такая низкая, воды в окопах иногда было по колено.

Сейчас у нас -17 ночью и -15 днем. Очень холодно. И это реально очень тяжелые условия. Однако бойцы все мотивированы и даже сами хотят идти вперед.

Но мы воюем не так, как россияне. Не мясом заваливаем. Наше командование отчетливо видит тактически всю карту боевых действий.

Как живет гражданское население в Луганской области

В деоккупированных населенных пунктах мы помогаем местному населению. Немного осталось людей, но они все равно есть. В некоторых населенных пунктах по пять человек, где-то 20, а иногда и больше 100.

Что касается оккупированной части Луганской области, то там ситуация тяжелая. Никто из оккупационных властей не отремонтировал систему отопления. Они только для проформы сфотографировали и сняли видео, как развозят дрова. И на самом деле это одна-две машины, а дальше люди занимаются отоплением самостоятельно.

Люди в квартирах рубят мебель. Идет уже все, лишь бы сейчас согреться.

Также ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказали о ситуации в регионах и последних обстрелах.

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