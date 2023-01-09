Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 9 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 января 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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