Актуальная карта боевых действий в Украине 9 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Некоторым до сих пор нравится сохранять традицию — избавляться от всего старого, чтобы пустить что-то новое и прекрасное в свою жизнь. Некоторые выбрасывают из дома все лишнее, мы же украинцы убираем из своей страны пережитки прошлого, навязанную веками пропаганду, кровожадного врага из своих земель и надеемся, что карта боевых действий изменится на бесконечный список наших достижений.
Кто-то возможно до сих пор осмелится спросить, готовы ли мы на новые свершения? Не остановимся в развитии после достижения желаемого. Однако только каждый украинец и украинка внутри души знают верный ответ — никто не остановит нацию, почувствовавшую свою внутреннюю силу творить.
Мы не разрушаем и не стремимся к чужому, нам не нужно покорять силой далекие края, чтобы почувствовать собственную значимость, как это делает наш сосед. Мы ясно знаем, почему наш народ достоин каждой искры эмоционального восторга, который видит в глазах других людей. И именно это чувство и понимание придаст нам силы, чтобы двигаться, изменять мир и побеждать зло, сколько раз этого будет требовать вселенная.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует риторику страны-агрессорки:
Российская реакция на решение украинского правительства передать контроль над Лаврой ПЦУ свидетельствует о том, что Москва продолжает использовать религию как оружие. Ей это необходимо, чтобы увековечить многолетние информационные операции и дискредитировать Украину.
Российская реакция на решение украинского правительства передать контроль над Лаврой ПЦУ свидетельствует о том, что Москва продолжает использовать религию как оружие. Ей это необходимо, чтобы увековечить многолетние информационные операции и дискредитировать Украину.
Что касается оперативной ситуации в Украине, то эксперты означают, что последние российские достижения в Соледаре не могут стать предпосылкой для оцепления Бахмута.
Кроме того, сообщается, что российские войска продолжают истощать свой ракетный арсенал и запасы беспилотников иранского производства. Но наиболее вероятно, что в ближайшее время ракетные атаки продолжат масштабно угрожать украинской инфраструктуре.
В то же время, команда ISW публикует собственную интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.
Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.
Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.
В течение суток оккупанты нанесли один ракетный и 19 авиационных ударов. Совершили более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре.
Есть опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.
Есть опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Вместе с тем противник обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения.
На Северском и Слобожанском направлениях огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Кучеровка Сумской области, а также Старица, Колодязное и Новомлынск Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстрелял районы Первомайского и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки и Мясожаровки в Луганской области.
На Купянском направлении враг обстрелял районы Первомайского и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки и Мясожаровки в Луганской области.
На Лиманском направлении под огневое влияние оккупантов попали Макеевка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении от обстрелов захватчиков пострадали Берестовое, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Зализное и Нью-Йорк в Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг стрелял по Авдеевке, Невельскому, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.
На Запорожском направлении противник обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы Дорожнянки, Чаривного, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты не прекращают производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В очередной раз под поражение российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.
Украинская авиация в течение текущих суток нанесла десять ударов по районам сосредоточения врага, а также два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники сбили три вражеских БПЛА, вероятно типа Орлан, и три вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, а тип еще одного уточняется.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы и состав горюче-смазочных материалов оккупантов.
Ранее руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк рассказала, почему захватчики воздержались от массированной атаки и какая ситуация на Юге Украины.
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