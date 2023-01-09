Актуальная карта боевых действий в Украине 9 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Некоторым до сих пор нравится сохранять традицию — избавляться от всего старого, чтобы пустить что-то новое и прекрасное в свою жизнь. Некоторые выбрасывают из дома все лишнее, мы же украинцы убираем из своей страны пережитки прошлого, навязанную веками пропаганду, кровожадного врага из своих земель и надеемся, что карта боевых действий изменится на бесконечный список наших достижений.

Кто-то возможно до сих пор осмелится спросить, готовы ли мы на новые свершения? Не остановимся в развитии после достижения желаемого. Однако только каждый украинец и украинка внутри души знают верный ответ — никто не остановит нацию, почувствовавшую свою внутреннюю силу творить.

Мы не разрушаем и не стремимся к чужому, нам не нужно покорять силой далекие края, чтобы почувствовать собственную значимость, как это делает наш сосед. Мы ясно знаем, почему наш народ достоин каждой искры эмоционального восторга, который видит в глазах других людей. И именно это чувство и понимание придаст нам силы, чтобы двигаться, изменять мир и побеждать зло, сколько раз этого будет требовать вселенная.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует риторику страны-агрессорки:

Российская реакция на решение украинского правительства передать контроль над Лаврой ПЦУ свидетельствует о том, что Москва продолжает использовать религию как оружие. Ей это необходимо, чтобы увековечить многолетние информационные операции и дискредитировать Украину.

Что касается оперативной ситуации в Украине, то эксперты означают, что последние российские достижения в Соледаре не могут стать предпосылкой для оцепления Бахмута.

Кроме того, сообщается, что российские войска продолжают истощать свой ракетный арсенал и запасы беспилотников иранского производства. Но наиболее вероятно, что в ближайшее время ракетные атаки продолжат масштабно угрожать украинской инфраструктуре.

В то же время, команда ISW публикует собственную интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 9 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.

В течение суток оккупанты нанесли один ракетный и 19 авиационных ударов. Совершили более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

Есть опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Вместе с тем противник обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Кучеровка Сумской области, а также Старица, Колодязное и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы Первомайского и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки и Мясожаровки в Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние оккупантов попали Макеевка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении от обстрелов захватчиков пострадали Берестовое, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Зализное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг стрелял по Авдеевке, Невельскому, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

На Запорожском направлении противник обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы Дорожнянки, Чаривного, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В очередной раз под поражение российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла десять ударов по районам сосредоточения врага, а также два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники сбили три вражеских БПЛА, вероятно типа Орлан, и три вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, а тип еще одного уточняется.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы и состав горюче-смазочных материалов оккупантов.

Ранее руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк рассказала, почему захватчики воздержались от массированной атаки и какая ситуация на Юге Украины.

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