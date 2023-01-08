Глубокого тыла для РФ уже нет: Гуменюк о ситуации на Юге Украины и ударах в спину для оккупантов

За столько лет войны с РФ можно было узнать немало нового. Многие факты стали известны и о сущности врага. Конечно, в основном все они отрицательные, но невозможно не отметить, что у оккупантов есть значительный талант сказочников, а скорее лжецов.

Мы слышали много обманчивых заявлений нашего противника и уже не ожидаем от него ничего, кроме лжи и цинизма. И неудивительно, поскольку сразу после одностороннего объявления так называемого перемирия главой Кремля, российские военные начали обстреливать украинские города.

Однако вопрос остается только один и довольно странный: почему захватчики воздержались от массированной атаки, которую они любят устраивать в особые даты.

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Руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в телемарафоне Єдині новини отметила: уверена, что подготовка к очередному обстрелу продолжается.

Гуменюк о путинском “перемирии”

Кроме того, она рассказала о ситуации в Черном море и на Юге Украины, а также объяснила, как наличие или отсутствие тыла влияет на врага.

Россия вероятно не наносит новых ракетных обстрелов, поскольку нуждается в паузе — вот для чего было путинское “перемирие”.

В море пока нет ракетоносителей. РФ вывела в Черное море всего два судна, одно из которых — десантный корабль. Это ему необходимо для демонстрации присутствия и силы.

Наиболее вероятно, что воздерживались россияне от массированных обстрелов на Рождество из-за необходимости такой паузы. Как мы и говорили, это никакое не перемирие, это необходимость во времени, чтобы провести анализ имеющихся сил и мощностей и спланировать дальнейшие действия.

Оккупанты не имеют успехов на суше и это, вероятно, заставляет их руководство искать и разрабатывать новую тактику, в том числе по комбинированному применению такого дальнобойного оружия как ракеты, Шахеды и так далее.

Какая ситуация на Юге Украины

Ситуация пока достаточно сложная, но критических изменений в этом направлении нет. В настоящее время украинские военные работают над истреблением вражеских мощностей в их так называемых тыловых районах.

Хотя, как характеризует командование, тыла и глубокого тыла у них (россиян — ред.) уже нет.

— У них уже практически повсюду по левому берегу Днепра есть боевая работа и сюрпризов им хватает даже за спинами, — отмечает Гуменюк.

А чтобы подробнее знать, какая оперативная ситуация на других направлениях, читай и смотри актуальную карту боевых действий в Украине.

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