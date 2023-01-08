Глибокого тилу для РФ вже немає: Гуменюк про ситуацію на Півдні України та удари в спину для окупантів

За стільки років війни з РФ можна було дізнатись чимало нового про себе. Чимало фактів спливли на поверхню й про сутність ворога. Звісно, переважно усі вони негативні, але неможливо не відзначити, що в окупантів є значний талан казкарів, а радше брехунів.

Ми чули чимало оманливих заяв нашого противника та вже не очікуємо від нього нічого, окрім брехні та цинізму. І не дивно, оскільки одразу після одностороннього оголошення так званого “перемир’я” очільником Кремля, російські військові почали обстрілювати українські міста.

Однак питання лишається тільки одне і досить дивне: чому загарбники утримались від масованої атаки, яку вони так люблять влаштовувати в особливі дати.

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Керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк в телемарафоні Єдині новини зазначила: переконана, що підготовка до чергового обстрілу триває.

Гуменюк про путінське “перемир’я”

Крім того, посадовиця розповіла про ситуацію в Чорному морі та на Півдні України, а також пояснила, як наявність чи відсутність тилу впливає на ворога.

Росія, ймовірно, не завдає нових ракетних обстрілів, оскільки потребує паузи — ось для чого й було путінське “перемир’я”.

У морі поки немає ракетоносіїв. РФ вивела у Чорне море лише два судна, одне з яких — десантний корабель. Це їй необхідно для демонстрації присутності та сили.

Найбільш ймовірно, що утримувались росіяни від масованих обстрілів на Різдво через необхідність такої паузи. Як ми й говорили, це ніяке не перемир’я, це потреба у часі, щоб провести аналіз наявних сил та потужностей і спланувати подальші дії.

Окупанти не мають успіхів на суходолі і це, ймовірно, змушує їхнє керівництво шукати та розробляти нову тактику, зокрема і з комбінованого застосування такої далекобійної зброї — такої як ракети, Шахеди і так далі.

Яка ситуація на Півдні України

Ситуація наразі досить складна, але критичних змін на цьому напрямку немає. Наразі українські військові працюють над винищенням ворожих потужностей у їхніх так званих тилових районах.

Хоча, як вже характеризує командування, тилу та глибокого тилу у них (росіян— ред.) вже немає.

— У них вже практично всюди по лівому березі Дніпра є бойова робота і сюрпризів стає їм навіть за спинами, —пояснила Гуменюк.