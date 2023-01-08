Украина получит управляемые корабельные ракеты Sea Sparrow: их характеристики и как приспособят для использования

США объявили о новом пакете военной помощи в Украине. В него войдут зенитные ракеты Sea Sparrow.
Это ракеты, имеющие радиолокационную наводку, их можно запускать с моря или суши для перехвата самолетов или крылатых ракет. Об этом сообщает Politico.
Sea Sparrow (Морской воробей) — управляемая корабельная зенитная ракета малой дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Ее разработали еще в 1960-х годах на базе ракеты класса “воздух – воздух” AIM-7 Sparrow.
На вооружение США они были приняты в 1976 году. Стоимость одной ракеты — около $165,4 тыс. Они являются важной частью эшелонированной системы противовоздушной обороны американских боевых кораблей.
Если это корабельная ракета, возникает вопрос, как ее будет использовать Украина? Эту ракету можно запускать с моря или суши.
В Украине специально для RIM-7 Sea Sparrow приспособят спусковые установки Бук.
В Украине специально для RIM-7 Sea Sparrow приспособят спусковые установки Бук.
До этого единственной страной, использовавшей версию ракет Sea Sparrow наземного базирования, был Тайвань.
Управляемые ракеты Sea Sparrow могут сбивать самолеты и крылатые ракеты. Поэтому их поставка Украине — актуальный вопрос в контексте массированных российских ударов.
Эти управляемые ракеты обладают рядом важных характеристик:
Ранее США заявили, что передадут Украине ЗРК Patriot, что значительно усилит нашу систему ПВО. Мы уже рассказывали о характеристиках ЗРК Patriot.
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Фото: navy.mil