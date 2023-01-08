Война в Украине

Украина получит управляемые корабельные ракеты Sea Sparrow: их характеристики и как приспособят для использования

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 января 2023, 18:00
Керовані корабельні зенітні ракети Sea Sparrow: характеристика та ціна

Больше новостей
Яка ситуація на Півдні України
Глубокого тыла для РФ уже нет: Гуменюк о ситуации на Юге Украины и ударах в спину для оккупантов
Як почистити праску від нагару та накипу в домашніх умовах
Не придется покупать новый: как очистить утюг от нагара и накипи
Психологія бідності
Я не могу себе это позволить. Почему люди страдают от психологии бедности
Плями від воску
Как убрать воск с ткани: надежные способы, как быстро избавиться от воска с одежды
Смотреть больше

Материалы по теме

Яка ситуація на Півдні України
Глубокого тыла для РФ уже нет: Гуменюк о ситуации на Юге Украины и ударах в спину для оккупантов
Обмін полоненими 08.01.2023 - кого повернули додому
Наши — дома! Украина вернула из российского плена еще 50 защитников
Херсон
Запрещенные зажигательные снаряды по Херсону! Ситуация в городе после нового российского обстрела
Військовий Мойсей Бондаренко про свою творчість на фронті
Благодарен Богу, что могу быть полезным — скрипач Моисей Бондаренко о творчестве в лоне войны

Видео
0:04:48
Яка ситуація на Півдні України

Глубокого тыла для РФ уже нет: Гуменюк о ситуации на Юге Украины и ударах в спину для оккупантов
0:01:59
Обмін полоненими 08.01.2023 - кого повернули додому
Наши — дома! Украина вернула из российского плена еще 50 защитников
0:02:29
Херсон
Запрещенные зажигательные снаряды по Херсону! Ситуация в городе после нового российского обстрела
0:06:03
Військовий Мойсей Бондаренко про свою творчість на фронті
Благодарен Богу, что могу быть полезным — скрипач Моисей Бондаренко о творчестве в лоне войны
0:05:41
Теракт в Оленівці: ООН розпустила місію щодо розслідування злочину
Бездействие международных организаций: почему ООН распустила миссию по расследованию теракта в Еленовке
Карта бойових дій в Україні 08.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 8 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Ситуація в Мелітополі 07.01.2023 - ЗСУ знищили скупчення росіян
Мощные взрывы в оккупированном Мелитополе — что известно о прилете по скоплению российских захватчиков
0:06:19
Яка ситуація у Соледарі та Бахмуті
Наши воины держат оборону! Какая ситуация сейчас в Соледаре
0:11:38
ситуація на Херсонщині та Донеччині
Для врага не существует красных линий, которые бы он ни переступил: какая ситуация в Херсонской и Донецкой областях во время “перемирия”
0:05:35
Митрополит Епіфаній провів різдвяну службу в Успенському соборі
Историческое событие для украинского православия! Митрополит Эпифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе
Больше видео
Психологія бідності
Читать дальше
Я не могу себе это позволить. Почему люди страдают от психологии бедности

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь