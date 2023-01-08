Украина получит управляемые корабельные ракеты Sea Sparrow: их характеристики и как приспособят для использования

США объявили о новом пакете военной помощи в Украине. В него войдут зенитные ракеты Sea Sparrow.

Это ракеты, имеющие радиолокационную наводку, их можно запускать с моря или суши для перехвата самолетов или крылатых ракет. Об этом сообщает Politico.

Sea Sparrow: что это за ракета

Sea Sparrow (Морской воробей) — управляемая корабельная зенитная ракета малой дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Ее разработали еще в 1960-х годах на базе ракеты класса “воздух – воздух” AIM-7 Sparrow.

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На вооружение США они были приняты в 1976 году. Стоимость одной ракеты — около $165,4 тыс. Они являются важной частью эшелонированной системы противовоздушной обороны американских боевых кораблей.

Если это корабельная ракета, возникает вопрос, как ее будет использовать Украина? Эту ракету можно запускать с моря или суши.

В Украине специально для RIM-7 Sea Sparrow приспособят спусковые установки Бук.

До этого единственной страной, использовавшей версию ракет Sea Sparrow наземного базирования, был Тайвань.

Управляемые ракеты Sea Sparrow могут сбивать самолеты и крылатые ракеты. Поэтому их поставка Украине — актуальный вопрос в контексте массированных российских ударов.

Sea Sparrow: характеристика ракеты

Эти управляемые ракеты обладают рядом важных характеристик:

масса — около 230 кг;

длина — 3,64 м;

диаметр — 0,203 м;

размах крыльев — 1,02 м;

дальность стрельбы: минимальная — 1,5 км, максимальная — 20-30 км;

высота поражения: минимальная — 6 м, максимальная — 15 240 м;

боевая часть — осколочно-фугасная WDU-27/B;

масса БЧ — 40,5 кг.

Ранее США заявили, что передадут Украине ЗРК Patriot, что значительно усилит нашу систему ПВО. Мы уже рассказывали о характеристиках ЗРК Patriot.

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Фото: navy.mil