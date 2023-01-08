Війна в Україні

Україна отримає керовані корабельні ракети Sea Sparrow: їх характеристики та як пристосують для використання

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Січня 2023, 18:00
Керовані корабельні зенітні ракети Sea Sparrow: характеристика та ціна

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