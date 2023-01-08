Україна отримає керовані корабельні ракети Sea Sparrow: їх характеристики та як пристосують для використання

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть зенітні ракети Sea Sparrow.

Це ракети, які мають радіолокаційне наведення, їх можна запускати з моря або суші для перехоплення літаків чи крилатих ракет. Про це повідомляє Politico.

Sea Sparrow: що це за ракета

Sea Sparrow (Морський горобець) — керована корабельна зенітна ракета малої дальності з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення. Її розробили ще 1960-х роках на базі ракети класу “повітря – повітря” AIM-7 Sparrow.

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На озброєння США їх прийняли у 1976 році. Вартість однієї ракети — приблизно $165,4 тис. Вони є важливою частиною ешелонованої системи протиповітряної оборони американських бойових кораблів.

Якщо це корабельна ракета, виникає питання, як її використовуватиме Україна? Цю ракету можна запускати з моря чи суші.

В Україні спеціально для RIM-7 Sea Sparrow пристосують наявні спускові установки Бук.

До цього єдиною країною, яка використовувала версію ракет Sea Sparrow наземного базування, був Тайвань.

Керовані ракети Sea Sparrow можуть збивати літаки та крилаті ракети. Тому їх постачання Україні — актуальне питання в контексті масованих російських ударів.

Sea Sparrow: характеристика ракети

Ці керовані ракети мають ряд важливих характеристик:

маса — близько 230 кг;

довжина — 3,64 м;

діаметр — 0,203 м;

розмах крил — 1,02 м;

дальність стрільби: мінімальна — 1,5 км, максимальна — 20-30 км;

висота ураження: мінімальна — 6 м, максимальна — 15 240 м;

бойова частина — осколково-фугасна WDU-27/B;

маса БЧ — 40,5 кг.

Раніше США заявили, що передадуть Україні ЗРК Patriot, що значно посилить нашу систему ППО. Раніше ми розповідали про характеристики ЗРК Patriot.

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Фото: navy.mil