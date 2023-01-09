Актуальна карта бойових дій в Україні 9 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Декому досі подобається зберігати традицію — позбуватись всього старого, щоб пустити щось нове та прекрасне у своє життя. Дехто викидає з домівки все зайве, ми ж, українці, прибираємо зі своєї країни пережитки минулого, нав’язану століттями пропаганду, кровожерливого ворога зі своїх земель та сподіваємось, що карта бойових дій зміниться на нескінченний лист наших досягнень.

Ми не руйнуємо та не прагнемо чужого, нам не потрібно підкорювати силою далекі краї, щоб відчути власну значущість, як робить це наш сусід.

Ми чітко знаємо, чому наш народ вартий кожної іскри емоційного захвату, який бачить в очах інших людей. І саме це почуття та розуміння додасть нам сили, щоб рухатись, змінювати світ та перемагати зло, скільки б разів цього не вимагав всесвіт.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує риторику країни-агресорки:

Російська реакція на рішення українського уряду передати контроль над Лаврою ПЦУ свідчить про те, що Москва продовжує використовувати релігію як зброю. Їй це необхідно, щоб увічнити багаторічні інформаційні операції та дискредитувати Україну.

Що стосується оперативної ситуації в Україні, то експерти зазначають, що останні російські досягнення в Соледарі не можуть стати передумовою для оточення Бахмута.

Крім того, повідомляється, що російські війська продовжують виснажувати свій ракетний арсенал і запаси безпілотників іранського виробництва. Та найбільш ймовірно, що найближчим часом ракетні атаки будуть продовжувати масштабно загрожувати українській інфраструктурі.

Водночас команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.

Протягом доби окупанти завдали одного ракетного та 19 авіаційних ударів. Здійснили понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі.

Є небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Разом з тим, противник обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж усієї лінії зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кучерівка Сумської області, а також Стариця, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Першотравневого та Іванівки Харківської області і Стельмахівки та М’ясожарівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Макіївка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку від обстрілів загарбників постраждали Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв по Авдіївці, Невельському, Мар’їнці та Новомихайлівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв з танків та всього спектру артилерії райони Дорожнянки, Чарівного, Малих Щербаків і Кам’янського Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вчергове під ураження російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон.

Українська авіація протягом поточної доби завдала десять ударів по районах зосередження ворога, а також два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники збили три ворожих БПЛА, ймовірно типу Орлан, та три гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного уточнюється.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів.

Раніше керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк розповіла, чому загарбники утримались від масованої атаки та яка ситуація на Півдні України.

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