Несокрушимость очаровала весь мир в прошлом году, когда он увидел ее в глазах, сердцах и действиях украинцев. Это же явление до безумия злит и пугает захватчиков, которые продолжают атаки на гражданское население.

Сегодня, 9 января, российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по мирным украинским городам. В частности, под огнем оказались Шевченково, Херсон и Очаков.

Вікна собрали всю имеющуюся официальную информацию об обстрелах и их последствиях.

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Обстрел поселка Шевченково Харьковской области

О российской атаке в Шевченково сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Очередной террор наших людей в начале недели.

Отмечается, что оккупанты обстреляли местный рынок. Вероятно, захватчики использовали ракетные системы типа С-300.

Точное число пострадавших в результате обстрела называть рано. Спасательная операция продолжается, поскольку под завалами могут оставаться еще люди. На месте работают экстренные службы.

Спасатели Харьковской области извлекают людей из-под завалов после очередной российской атаки.

Очередной террор в начале недели! Российские оккупанты обстреляли Шевченково, Херсон и Очаков / 3 Фотографии

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что, согласно обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате удара оккупантов по Шевченково погибли два человека: женщины 50 и 60 лет. Еще пять человек получили ранения, среди них ребенок.

Девочка получила осколочное ранение шеи, поэтому ее сразу направили на операцию. Сейчас медики борются за ее жизнь.

Враг снова сознательно нанес удар по гражданскому объекту — местному рынку. Никаких военных в Шевченково нет, — отмечает Олег Синегубов в марафоне Єдині новини.

Очередной террор в начале недели! Российские оккупанты обстреляли Шевченково, Херсон и Очаков / 3 Фотографии

Обстрел Херсона

По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, вражеская артиллерия в очередной раз ударила по жилому кварталу города.

Кровавые российские оккупанты продолжают убивать мирных херсонцев.

В результате обстрела погиб один человек. Еще одна женщина получила сквозное осколковое ранение от снаряда, поэтому врачи борются за ее жизнь.

Обстрел Очакова Николаевской области

Под вражеским огнем сегодня, 9 января, оказался и город Очаков. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Повреждена больница, многие окна и двери, на территории больницы пострадавших нет.

По обновленным данным ОК Юг, в результате обстрела портовой и городской инфраструктуры Очакова враждебными РСЗО, вызвано разрушение нескольких админзданий, повреждены жилые дома и городская больница.

Также предварительно известно о восьми пострадавших гражданах, обратившихся за медицинской помощью. В настоящее время информация уточняется.

Также в последнее время россияне все чаще запускают дроны-разведчики. Это может свидетельствовать о том, что они разыскивают, куда направить свое оружие. Читай, что рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк о новых массированных атаках и ситуации на Юге.

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