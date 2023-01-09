Незламність зачарувала весь світ минулого року, коли він побачив її в очах, серцях та діях українців. Це саме явище до нестями злить та лякає загарбників, які продовжують атаки на цивільне населення.

Сьогодні, 9 січня, російські окупанти вкотре завдали ударів по мирних українських містах. Зокрема, під вогнем опинились Шевченкове, Херсон та Очаків.

Вікна зібрали всю наявну офіційну інформацію про обстріли та їх наслідки.

Зараз також дивляться

Обстріл селища Шевченкове Харківської області

Про російську атаку на селище Шевченкове повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Черговий терор наших людей на початку тижня.

Зазначається, що окупанти обстріляли місцевий ринок. Ймовірно, загарбники використали ракетні системи типу С-300.

Точне число тих, хто зазнав уражень внаслідок обстрілу, називати зарано. Рятувальна операція ще триває, оскільки під завалами можуть залишатися ще люди. На місці працюють екстрені служби.

Рятувальники Харківщини дістають людей з-під завалів після чергової російської атаки.

Черговий терор проти наших людей на початку тижня! Російські окупанти обстріляли Шевченкове, Херсон та Очаків / 3 Фотографії

Голова Харківська ОВА Олег Синєгубов додав, що, за оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по Шевченковому загинули двоє людей: жінки 50 та 60 років. Ще п’ять осіб отримали поранення, серед них — дитина.

Дівчинка отримала осколкове поранення шиї, тому її одразу направили на операцію. Наразі медики борються за її життя.

Ворог знову свідомо завдав удару по цивільному об’єкту — місцевому ринку. Жодних військових у Шевченковому немає, — зазначає Олег Синєгубов у марафоні Єдині новини.

Черговий терор проти наших людей на початку тижня! Російські окупанти обстріляли Шевченкове, Херсон та Очаків / 3 Фотографії

Обстріл Херсона

За словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, ворожа артилерія вкотре вдарила по житловому кварталу міста.

Криваві російські окупанти продовжують вбивати мирних херсонців.

Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Ще одна жінка дістала скрізне уламкове поранення від снаряда, тому наразі лікарі борються за її життя.

Обстріл Очакова Миколаївської області

Під ворожим вогнем сьогодні, 9 січня, опинилось і місто Очаків. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Пошкоджено лікарню, багато вікон та дверей, на території лікарні постраждалих немає.

За оновленими даними ОК Південь, внаслідок обстрілу портової та міської інфраструктури Очакова ворожими РСЗВ, спричинено руйнування кількох адмінбудівель, пошкоджено житлові будинки та міську лікарню.

Також попередньо відомо про вісьмох постраждалих цивільних громадян, які звернулися по медичну допомогу. Наразі інформація уточнюється.

Також останнім часом росіяни дедалі частіше запускають дрони-розвідники. Це може свідчити про те, що вони вишукують, куди спрямувати свою зброю. Читай, що розповіла керівниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк про нові масовані атаки та ситуацію на Півдні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!