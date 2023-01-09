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Черговий терор проти наших людей на початку тижня! Російські окупанти обстріляли Шевченкове, Херсон та Очаків

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Січня 2023, 16:23
Обстріл Шевченкового Херсона Очакова

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Черговий терор проти наших людей на початку тижня! Російські окупанти обстріляли Шевченкове, Херсон та Очаків
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