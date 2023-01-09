Росія вишукує, куди спрямувати зброю, і не відмовиться від масованих атак: Гуменюк про ситуацію на Півдні

Останнім часом росіяни дедалі частіше запускають дрони-розвідники. Це може свідчити про те, що вони вишукують, куди спрямувати свою зброю. Про це розповіла Вадиму Карп’яку керівниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

— Росіяни не відмовляться від масованих ракетних атак, від поодиноких ударів та змішаних атак, коли застосовуються і ракети, і дрони, — каже вона.

Гуменюк також додає: те, що вони ретельніше аналізують, куди стріляти, свідчить, що у них стає скрутніше зі зброєю.

Оперативна ситуація на Півдні та Кінбурнській косі

За словами Гуменюк, оперативна ситуація залишається складною, але контролюється Силами оборони. Ворог продовжує обстріли мирних територій, зокрема Нікопольщину, яка розташована на протилежному березі Запорізької АЕС. Також окупанти обстрілюють правий берег Херсонщини.

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Наша бойова робота спрямована на те, щоб не підпускати ворога занадто близько для розташування озброєння, здатного атакувати нашу територію.

Продовжуємо протидію по Кінбурнській косі. Ворог зазнає втрат і в живій силі, і в техніці. За останній тиждень окупанти втратили декілька одиниць техніки, включаючи РСЗВ та бронетехніку. Розбито два осередки скупчення ворога, — повідомила Наталія Гуменюк.

Корабельне угруповування росіян у Чорному морі критично зменшилося. Зараз лишився присутній тільки один “спостерігач”. Кораблі-ракетоносії перебувають у пунктах базування.

Довгий період їхнього перебування там може свідчити про підготовку до виходу. Найімовірніше, вони чекають покращення погоди, тоді вийдуть на бойове чергування.

Схід України залишається найгарячішою точкою фронту. Раніше ми розповідали про ситуацію в Соледарі та Бахмуті. Дізнайся, як наші бійці тримають оборону.

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