Украина

Россия выискивает, куда направить оружие, и не откажется от массированных атак: Гуменюк о ситуации на Юге

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 января 2023, 12:30

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