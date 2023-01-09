Россия выискивает, куда направить оружие, и не откажется от массированных атак: Гуменюк о ситуации на Юге

В последнее время россияне все чаще запускают дроны-разведчики. Это может свидетельствовать о том, что они разыскивают, куда направить свое оружие. Об этом рассказала Вадиму Карпьяку руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

— Россияне не откажутся от массированных ракетных атак, от единичных ударов и смешанных атак, когда используются и ракеты, и дроны, — говорит она.

Гуменюк также добавляет: то, что они более тщательно анализируют, куда стрелять, свидетельствует, что у них становится труднее с оружием.

Оперативная ситуация на Юге и Кинбурнской косе

По словам Гуменюк, оперативная ситуация остается сложной, но контролируется силами обороны. Враг продолжает обстрелы мирных территорий, в частности Никопольского района, который находится на противоположном берегу Запорожской АЭС. Также оккупанты обстреливают правый берег Херсонской области.

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Наша боевая работа направлена на то, чтобы не подпускать врага слишком близко для расположения вооружения, способного атаковать нашу территорию.

Продолжаем противодействие по Кинбурнской косе. Враг несет потери и в живой силе, и в технике. За последнюю неделю оккупанты потеряли несколько единиц техники, включая РСЗО и бронетехнику. Разбиты два очага скопления врага, — сообщила Наталья Гуменюк.

Корабельная группировка россиян в Черном море критически снизилась. Сейчас остался только один “наблюдатель”. Корабли-ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Долгий период их пребывания там может свидетельствовать о подготовке к выходу. Скорее всего, они ждут улучшения погодных условий, тогда выйдут на боевое дежурство.

Восток Украины остается самой горячей точкой фронта. Ранее мы рассказывали о ситуации в Соледаре и Бахмуте. Узнай, как наши бойцы держат оборону.

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