У Путина есть один вариант, но он не хочет смотреть правде в глаза: интервью Кулебы для NPR

Война в Украине остается на первых страницах мировых изданий, а известные иностранные журналисты наперебой пытаются ухватить интервью у руководителей страны. Особенно интерес растет сейчас, потому что сообщество чувствует: политический и военный перелом уже близок, после него результаты войны станут лишь вопросом времени.

Ведущая программы All Things Considered Мэри Луиз Келли разговаривала с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой о так называемом прекращении огня, вариантах, которые оставил для себя Путин, и что с этого момента считается победой для Украины.

Известно, что президент враждебной имперской РФ Владимир Путин отдал приказ своим войскам прекратить огонь во время рождественских праздников христиан восточного обряда. Конечно, никакой остановки огня не произошло: россияне беспощадно обстреливали мирные города Украины, целили в больницы и жилые кварталы.

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Уже на следующий день РФ обвинила Украину в нарушении договоренности о прекращении огня.

— О том, что РФ еще раз соврала, знает не только украинское правительство, но и западные СМИ, — говорит Дмитрий Кулеба. — Ведь их представители сразу выезжали на места событий и свидетельствовали об очередном нарушении гуманитарных прав со стороны россиян.

О вариантах, близких Путину

Если анализировать все события до 24 февраля и стратегию, по которой действовал Путин, то можно понять, что он долго взвешивал решение о полномасштабном вторжении.

Он искал основу для этого вторжения, — констатирует Кулеба. — Когда я сейчас смотрю на поле боя и ситуацию, я думаю, что у Путина не слишком много вариантов.

— На самом деле, я думаю, у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант означает проигрыш в войне. Сложность и трагедия этого момента в том, что он не желает смотреть правде в глаза и искать выход.

В то же время, отмечает глава украинской дипломатии, Путин бросает в бой все больше человеческих ресурсов, пытаясь победить любой ценой.

Но этого не произойдет. Он не победит.

По мнению Кулебы, Россия полностью отвергает формулу мира, которую предлагает президент Украины Владимир Зеленский. РФ просто не готова к миру.

— Но это не значит, что мы не можем пытаться. Мы тоже должны продолжать дипломатический процесс.

Формула мира Зеленского состоит из десяти простых шагов, прямо или косвенно требующих участия России. России это может нравиться или не нравиться, но речь идет о построении коалиции — коалиции стран, готовых искать дипломатическое решение в русле, предложенном президентом Зеленским, — убежден Дмитрий Кулеба.

Победа для Украины

Весь мир ждет переломного момента в ведении боевых действий, после которого фактическая победа будет уже очевидна. Для украинцев победа состоится только тогда, когда территориальная целостность страны восстановится в международно признанных границах образца 1991 года. Это также подчеркивает и Кулеба.

Для нас нет разницы между Крымом и Донбассом. Нет разницы между Херсоном и Симферополем или Ялтой, городами в Крыму. Крым — это еще одна часть Украины, которую украла Россия.

— Мы всегда должны помнить: вероятность того, что Украина переживет российское вторжение, и вероятность того, что мы с вами поговорим в январе 2023 года, была даже меньше той, о которой вы упоминаете.

Украина превзошла даже собственные ожидания, — констатирует Кулеба.

Также министр иностранных дел Украины напомнил, как важна мировая помощь Украине: оружием, средствами и на дипломатическом уровне. Особенно этот вопрос возникает сейчас, когда ВСУ нуждаются в более сильной технике для контрнаступления на востоке и юге страны.

Например, немецкие танки Leopard, которые союзники Украины могут передать нам, прекрасно справятся с поставленной целью: об их преимуществах мы писали в нашем другом материале.

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