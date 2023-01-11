У Путіна є один варіант, але він не хоче дивитися правді в очі: інтерв’ю Кулеби для NPR

Війна в Україні залишається на перших шпальтах світових видань, а відомі іноземні журналісти навперебій намагаються урвати інтерв’ю в очільників країни. Особливо інтерес зростає зараз, бо спільнота відчуває: політичний та воєнний злам вже близько, після нього результати війни стануть лише питанням часу.

Ведуча програми All Things Considered Мері Луїз Келлі розмовляла з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою про так зване припинення вогню, варіанти, які залишив для себе Путін, і що з цього моменту вважається перемогою для України.

Відомо, що президент ворожої імперської РФ Володимир Путін наказав своїм військам припинити вогонь на час різдвяних свят християн східного обряду. Звісно, жодного припинення вогню не відбулося: росіяни нещадно обстрілювали мирні міста України, цілили в лікарні та житлові квартали.

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Натомість уже наступного дня РФ звинуватила Україну у порушенні домовленості про припинення вогню.

— Про те, що РФ вкотре збрехала, знає не лише український уряд, а й західні ЗМІ, — каже Дмитро Кулеба. — Адже їхні представники одразу виїздили на місця подій та засвідчували чергове порушення гуманітарних прав з боку росіян.

Про варіанти, які близькі Путіну

Якщо аналізувати всі події до 24 лютого та стратегію, за якою діяв Путін тоді, можна зрозуміти, що він довго виважував рішення про повномасштабне вторгнення.

Він лише шукав основу для цього вторгнення, — констатує Кулеба. — Коли я зараз дивлюся на поле бою і на ситуацію, я думаю, що у Путіна не надто багато варіантів.

— Насправді я думаю, у нього є тільки один варіант, але він не хоче його приймати. І цей варіант означає програш у війні. Складність і трагедія цього моменту полягає в тому, що він не бажає дивитися правді в очі та шукати вихід.

Натомість, зазначає глава української дипломатії, Путін кидає в бій дедалі більше людських ресурсів, намагаючись перемогти за будь-яку ціну.

Але цього не станеться. Він не переможе.

На думку Кулеби, Росія повністю відкидає формулу миру, яку пропонує президент України Володимир Зеленський. РФ просто не готова до миру.

— Але це не означає, що ми не повинні продовжувати намагатися. Ми також повинні продовжувати дипломатичний процес.

Формула миру Зеленського складається з десяти простих кроків, які прямо чи опосередковано вимагають участі Росії. Росії це може подобатися чи не подобатися, але йдеться про побудову коаліції — коаліції країн, які готові шукати дипломатичне рішення в річищі, запропонованому президентом Зеленським, — переконаний Дмитро Кулеба.

Перемога для України

Весь світ чекає на переломний момент у веденні бойових дій, після якого фактична перемога буде вже очевидною. Для українців перемога відбудеться лише тоді, коли територіальна цілісність країни відновиться у міжнародно визнаних кордонах зразка 1991 року. На цьому також наголошує й Кулеба.

Для нас немає різниці між Кримом і Донбасом. Немає різниці між Херсоном і Сімферополем чи Ялтою, містами в Криму. Крим — це ще одна частина України, яку вкрала Росія.

— Ми завжди повинні пам’ятати, що ймовірність того, що Україна переживе російське вторгнення, і ймовірність того, що ми з вами поговоримо в січні 2023 року, була навіть менш вірогідною за ту, про яку ви згадуєте.

Україна перевершила навіть власні очікування, — констатує Кулеба.

Також міністр закордонних справ України нагадав, якою важливою є світова допомога Україні: зброєю, коштами та на дипломатичному рівні. Особливо це питання постає зараз, коли ЗСУ потребують сильнішої техніки для контрнаступу на сході та півдні країни.

Наприклад, німецькі танки Leopard, які союзники України можуть нам передати, чудово впораються з поставленою метою: про їхні переваги ми писали в нашому іншому матеріалі.

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