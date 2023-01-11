Віддати території в обмін на мир не підходить — Михайло Подоляк про те, коли закінчиться війна в Україні

Мабуть, немає жодного дня, щоб українці не запитували, коли ж настане така довгоочікувана перемога та мир у нашій країні.

І хоч прогнози варіюються від позитивних до негативних, уже можна побачити певний вектор розвитку подій.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю на Youtube-каналі Голованов, коли закінчиться війна в Україні.

Зараз також дивляться

Коли закінчиться війна в Україні

Війна закінчиться протягом 2023 року. Це важливо. Тому що для нас затягування є дуже поганим сценарієм і дуже поганим процесом.

Для Росії — навпаки. Вони хочуть підвісити війну. Вони хочуть суттєво знизити інтенсивність бойових дій, — вважає Подоляк.

Він пояснив, що Путін хотів змусити Україну знизити інтенсивність бойових дій завдяки так званому різдвяному припиненню вогню.

Це потрібно було росіянам для того, щоб зафіксувати позиції обох сторін такими, якими вони є зараз. А в цей час укріпити райони, підтягнути резерви та максимально мілітаризувати тимчасово окуповану територію.

Це робиться, щоб за два – три місяці зайти туди було вкрай небезпечно, тому що там буде все забито зброєю, артилерією, танками. Росія все, що зможе, туди завезе. Нам це абсолютно не потрібно, — зазначив Подоляк.

Іншою причиною, чому затягувати війну небезпечно, є те, що втома українців поступово наростає. Якщо ж люди не відчуватимуть впевненості в завтрашньому дні, то це їх деморалізуватиме й змушуватиме виїжджати за кордон.

Варто розуміти, що якщо війна затягнеться, то воювати доведеться знову, але вже нашим дітям.

— Ми ж не готові, щоб діти йшли та вмирали. Тому що Росія не зупиниться. Для неї принципово знищити Україну, — впевнений Подоляк.

Але що можна вважати перемогою для України та закінченням війни? На думку радника глави ОП, це станеться тоді, коли наші військові виженуть ворога за міжнародно визнані кордони 1991 року.

Якщо ми цього не зробимо, то нас з вами не існує навіть у короткостроковій стратегії, тому що нас знищать. Росія йтиме до кінця.

І тому нам зафіксувати нову лінію розмежування, віддати території в обмін на мир не підходить, — пояснив він.

Для українців очевидно, що перемоги без звільнення нашого півострова бути не може. Однак як це реалізувати? Читай, що розповів начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов про повернення Криму зброєю влітку 2023 року.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!