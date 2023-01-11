Війна в Україні

Віддати території в обмін на мир не підходить — Михайло Подоляк про те, коли закінчиться війна в Україні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Січня 2023, 11:00
Коли закінчиться війна в Україні - прогноз Михайла Подоляка
Фото: Сайт президента України

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