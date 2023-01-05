Жодна розвідка не давала Україні шансу! Данілов про прогнози інших країн та можливу ескалацію у лютому 2023

Нас досі дивує те, що Росія планувала захопити Київ за три дні. Ми знаємо, що в жодному разі не дозволили б цього зробити. Проте, крім росіян, такі прогнози давали й розвідки інших країн світу.

Про це у своєму інтерв’ю каналу Рада під час телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, прогнози були такі: столицю окупанти візьмуть за три дні, а всю Україну разом зі Львовом — за три тижні.

Про прогнози країн-партнерів

Він поділився, що представники “різних спецструктур” країн-партнерів приїжджали до Києва та прогнозували не тільки окупацію України, а й ліквідацію вищого військово-політичного керівництва, концтабори та фільтраційні табори.

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— Це те, що вони нам говорили. Я їм відповідав: “Ви просто нас не знаєте. Такого не буде!”

Хочу, щоб у вас було розуміння: жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу. Вони всі вважали, що ми не матимемо таких здібностей, — заявив Данілов.

Крім цього, партнери застерігали бути обережними. Вони вважали, що росіяни з великою імовірністю можуть виконати своє завдання зі знищення українського військово-політичного керівництва. Про це говорили чи не на кожній зустрічі.

— Їх дуже дратувало, коли ми говорили, що цього не буде. Вони постійно вважали, що ми такі самі, як росіяни. Це була глибока помилка всіх без винятку: і наших партнерів, і наших не партнерів, які сьогодні вже стають ними, — сказав Данілов.

Про умови для укладення миру

Олексій Данілов повідомив, що перемовини між країнами тривають постійно. Вони контактують між собою на різних рівнях, зокрема представники спецслужб. Це робиться, щоб зрозуміти певні речі. За його словами, тут немає нічого дивного.

— Інша справа, якщо за нашими спинами хтось може про щось говорити. Наше суспільство дуже зріле, щоб сприймати ці речі у відповідний спосіб.

Це буде велика помилка — вважати, що про нас можна домовлятися без нас.

Ми довели, що про всі процеси будемо домовлятися публічно. Все максимально публічно. Ми за те, щоб закінчити війну, але не на російських умовах, — наголосив посадовець.

Чотири ключові умови для закінчення війни від Данілова:

повернення всіх територій, починаючи від фіксації кордонів 1991 року; покарання усіх, хто здійснював убивства ні в чому не винних людей; контрибуції і всі відповідні виплати усім без винятку за те, що скоїли росіяни; справжні гарантії безпеки для України.

Про загострення у лютому

За словами Олексія Данілова, певні маркери вказують на те, що Росія готується до загострення ситуації в лютому. Крім цього, він наголосив, що з великою імовірністю мобілізація в Росії буде. Втім, вважає, що ворогу це не допоможе, але створить певні виклики для України.

— Лютий для них буде вирішальним. Бо дати для них (важливі — ред.) — річниця, наприклад. Вони готуються до загострення. Зараз людина на прізвище Козак (Дмитро Козак — заступник голови адміністрації президента РФ Володимира Путіна — ред.) активізувалася.

Він проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод “Мінськ-3”. Звичайно, ми на це не підемо.

Багато є маркерів, які дають нам привід говорити про те, що у лютому вони можуть мати ще одну спробу, щоб вирішити це. У другій половині лютого проходитиме Мюнхенська безпекова конференція.

Червоний Хрест зараз почав дуже турбуватися, чим ми вбиваємо росіян. Багато маркерів, які вказують, що у лютому може бути певне загострення, — сказав Данілов.

Він запевняє, що Україна готується до будь-якого розвитку подій. Два-три рази на тиждень відбувається засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Всі представники доповідають президенту, як діятимуть на тих чи інших напрямках, як відбиватимуть ту чи іншу загрозу, якщо вона існуватиме на території України.

— Ми здійснюємо наступ щодня. Наступи бувають різні. І що мав на увазі Кирило Буданов (великий наступ навесні — ред.)… Він як розвідник дав інтригу.

Де це буде наступ, в якій точці світу він починатиметься, побачимо. Це буде обов’язково. Це буде цікаво. Наш ворог не очікуватиме.

Вони розглядають мапу нашої країни як для наступу на цих терористів. Ми цих щурів будемо ганяти по всій планеті, вони ніде від нас не сховаються, — зауважив Данілов.

Також секретар РНБО сказав, що в України буде потужна зброє. Йдеться не тільки про Patriot. Він зазначив, що рано чи пізно ми матимемо потужні танки та зовсім інші літаки.

Нещодавно у своєму інтерв’ю начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів про повернення Криму та мапу розчленованої Росії.

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