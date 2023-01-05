Интервью

Ни одна разведка не давала Украине шанса! Данилов о прогнозах других стран и возможной эскалации в феврале

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 января 2023, 10:45
Олексій Данілов: інтерв’ю про розвідку інших країн та загострення війни у лютому
Фото: Facebook

Больше новостей
Різдво
Не только кутья и колядки: обычаи и традиции на Рождество
Як швидко прибрати перегар і що це – корисні поради
Последствия вчерашней вечеринки догоняют сегодня? Как быстро убрать перегар
Якісні вудилища для зимової риболовлі допоможуть забезпечити великий улов
Качественные удочки для зимней рыбалки помогут обеспечить большой улов
Мастит
“Не простуди грудь!”, или Что такое мастит и как его лечить
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Як працює харківський притулок для тварин під час війни
Мы работаем на грани возможностей — как харьковский приют заботится о животных под обстрелами
Як отямитись після нічних повітряних тривог - поради психологині
Ночные воздушные тревоги отнимают все силы? Советы психолога, как помочь себе и ребенку
Як військовим отримати відпустку 10 днів: порядок надання відпустки
Отдых нужен всем! Как военному(-ой) оформить отпуск во время войны

Видео
0:03:30
Як працює харківський притулок для тварин під час війни

Мы работаем на грани возможностей — как харьковский приют заботится о животных под обстрелами
Карта боевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 5 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:34
Приют для ВПО
В тесноте, да не в обиде: оазис-приют для украинцев в Харьковской области
0:06:06
Евгений Малолетка
В объективе — самая большая рана Украины: Евгений Малолетка получил награду за фото Мариуполя
0:08:24
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 4 січня
Тактика огненного вала! Военный о том, что происходит в Бахмуте сейчас, и о коварных действиях россиян
0:04:43
Вибухи у Запоріжжі сьогодні вночі 4 січня 2023 року: що відомо
Гигантская воронка! Россияне ударили по жилому району Запорожья из С-300
Карта бойових дій в Україні 04.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 4 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:06:48
Чому Росія продовжує використовувати дрони: що треба ля ефективного збиття БПЛА
Сколько еще будут атаковать дроны? Почему Россия продолжает применять БПЛА и что нужно для их эффективного уничтожения
0:11:27
Грабский
Транспортная инфраструктура для них является стратегической целью: Грабский о мишенях для россиян
Спутник
Запуск украинских спутников в космос: что известно и где смотреть прямую трансляцию
Больше видео
Історія зенітника Тараса Бориса, який збив ракету над Львівщиною
Читать дальше
На уничтожение ракеты есть 20–30 секунд! Военный, сбивший вражескую цель, рассказал о работе зенитчиков

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь