Ни одна разведка не давала Украине шанса! Данилов о прогнозах других стран и возможной эскалации в феврале

Нас все еще удивляет то, что Россия планировала захватить Киев за три дня. Мы знаем, что ни в коем случае не позволили бы этого сделать. Однако, кроме россиян, такие прогнозы давали и разведки других стран мира.

Об этом в своем интервью каналу Рада в ходе телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, прогнозы были такие: столицу оккупанты возьмут за три дня, а всю Украину вместе со Львовом — за три недели.

О прогнозах стран-партнеров

Он поделился, что представители разных “спецструктур” стран-партнеров приезжали в Киев и прогнозировали не только оккупацию Украины, но и ликвидацию высшего военно-политического руководства, концлагеря и фильтрационные лагеря.

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— Это то, что они нам говорили. Я им отвечал: “Вы просто нас не знаете. Такого не будет!”

Хочу, чтобы у вас было понимание: ни одна разведка мира, ни одна страна не давала нам шанса. Они все считали, что у нас нет таких способностей, — заявил Данилов.

Кроме того, партнеры предостерегали быть осторожными. Они считали, что россияне с большой вероятностью могут выполнить свою задачу по уничтожению украинского военно-политического руководства. Об этом говорили чуть ли не на каждой встрече.

— Их очень раздражало, когда мы говорили, что этого не будет. Они постоянно считали, что мы такие же, как россияне. Это была глубокая ошибка всех без исключения: и наших партнеров, и наших не партнеров, которые сегодня уже становятся ими, — сказал Данилов.

Об условиях для заключения мира

Алексей Данилов сообщил, что переговоры между странами продолжаются постоянно. Они контактируют между собой на разных уровнях, в частности, представители спецслужб. Это делается, чтобы понять некоторые вещи. По его словам, здесь нет ничего удивительного.

— Другое дело, если за нашими спинами кто-нибудь может о чем-то говорить. Наше общество очень зрелое, чтобы воспринимать эти вещи соответствующим образом.

Это будет большая ошибка считать, что о нас можно договариваться без нас.

Мы доказали, что обо всех процессах будем договариваться публично. Всё максимально публично. Мы за то, чтобы закончить войну, но не на российских условиях, — подчеркнул он.

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возвращение всех территорий, начиная с фиксации границ 1991 года; наказание всех, кто совершал убийства ни в чем неповинных людей; контрибуции и все соответствующие выплаты всем без исключения за то, что совершили россияне; подлинные гарантии безопасности для Украины.

Об обострении в феврале

По словам Алексея Данилова, некоторые маркеры указывают на то, что Россия готовится к обострению ситуации в феврале. Кроме этого, он подчеркнул, что с большой вероятностью мобилизация в России будет. Впрочем, считает, что врагу это не поможет, но создаст некоторые вызовы для Украины.

— Февраль для них будет решающим. Ведь даты для них (важные — ред.) — годовщина, например. Они готовятся к обострению. Сейчас человек с фамилией Козак (Дмитрий Козак — заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина — ред.) активизировался.

Он проводит встречи с деятелями из Европы для того, чтобы принудить нас к подписанию некоторых мирных, как они считают, соглашений “Минск-3”. Конечно, мы на это не пойдем.

Многие маркеры, которые дают нам повод говорить о том, что в феврале они могут иметь еще одну попытку, чтобы решить это. Во второй половине февраля будет проходить Мюнхенская конференция безопасности.

Красный Крест сейчас начал очень беспокоиться, чем мы убиваем россиян. Многие маркеры указывают, что в феврале может быть определенное обострение, — сказал Данилов.

Он уверяет, что Украина готовится к любому развитию событий. Два – три раза в неделю проходит заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Все представители докладывают президенту, как будут действовать на тех или иных направлениях, как будут отражать ту или иную угрозу, если она будет существовать на территории Украины.

— Мы совершаем наступление каждый день. Наступления бывают разные. И что имел в виду Кирилл Буданов (большое наступление весной — ред.)… Он как разведчик дал интригу.

Где это будет наступление, в какой точке мира оно будет начинаться, увидим. Это будет обязательно. Это будет любопытно. Наш враг не будет ожидать.

Они рассматривают карту нашей страны как для наступления на этих террористов. Мы этих крыс будем гонять по всей планете, они нигде от нас не скроются, — заметил Данилов.

Также секретарь СНБО сказал, что у Украины будет мощное оружие. Речь идет не только о Patriot. Он отметил, что рано или поздно у нас будут мощные танки и совсем другие самолеты.

Недавно в своем интервью начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал о возвращении Крыма и карте расчлененной России.

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