Припинення вогню на Різдво — пастка чи жест доброї волі від росіян? Думки українських та західних експертів

Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту в Україні у зв’язку зі святкуванням Різдва за старим календарем.

Режим має почати діяти за московським часом з опівдня 6 січня до опівночі 7 січня. Однак українські та західні експерти вважають, що це ніщо інше, як чергова спроба Кремля очорнити Україну та виграти для себе час на полі бою.

Припинення вогню на Різдво — навіщо це росіянам?

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що таким кроком Росія сподівається заподіяти шкоди репутації України, дати своїм військам можливість відпочити, щоб потім відновити наступ на критичних ділянках фронту.

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— Така пауза непомірно піде на користь російським військам і почне позбавляти ініціативи України. Путін закликав до припинення вогню, щоб представити Україну непоступливою і неохочою робити необхідні кроки для переговорів, — вважають аналітики.

Президент США Джо Байден також скептично поставився до такої ініціативи Росії.

Я не хочу відповідати на те, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви… 25 грудня та на Новий рік… Я думаю, що він намагається передихнути, — прокоментував він.

Полковник СБУ, секретар комітету ВРУ з національної безпеки оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що це буде чергова пастка Кремля та намагання РФ змусити Україну до переговорів на невигідних умовах. Про це він розповів ведучій телемарафону Яні Брензей.

— Їм треба це перемир’я для того, щоб якось поповнити свої сили. Вони б хотіли, щоб ми теж не стріляли. Але ми бачили, що російська церква благословляла вбивства наших цивільних, — каже Костенко.

Антикризовий радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пояснює, що ця інформаційна компанія розрахована перш за все на внутрішню аудиторію Росії, а також на ЄС та нейтральні країни (наприклад, Латинської Америки).

— Російська Федерація хоче знизити інтенсивність бойових дій на певний час… Для того, щоб провести додаткову мобілізацію, апгрейдити свою армію, провести тренування, перегрупування і таким чином почати пізніше, в кінці лютого, нові етапи наступу на Україну, — вважає він.

Детальніше про ситуацію на фронті тобі розкаже карта бойових дій в Україні 06.01.2023.

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