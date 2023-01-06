Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 6 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Січня 2023, 10:37
Актуальна карта бойових дій в Україні 6 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

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0:04:21
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