Актуальна карта бойових дій в Україні 6 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

В Україні продовжується 317 доба героїчного протистояння російській агресії. Запекла боротьба триває на Сході та Півдні нашої країни.

Разом з тим залишаються ризики завдання нових масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Тож ні в якому разі не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Зараз також дивляться

Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що оголошення Путіним про 36-годинне припинення вогню на честь святкування Різдва є інформаційною операцією, спрямованою на шкоду репутації України.

Адже вона має на меті неправдиво виставити Україну, як пригнічувача релігійних груп, і позиціонувати Путіна, як справжнього захисника християнської віри.

Щодо ситуації на фронті:

Росіяни продовжують обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції вздовж лінії Сватове-Кремінна. Окупанти стверджують, що ЗСУ ведуть контрнаступальні операції в цьому районі. Українські сили провели успішну контратаку, а росіяни продовжують наступальні операції навколо Бахмута та на захід від Донецька. Російські диверсійно-розвідувальні групи діють на річці Дніпро та зміцнюють позиції на лівому березі Херсонської області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 січня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:

17 авіаційних ударів;

59 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі.

Ворог зосереджується на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Загарбники намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, однак успіху не мають.

За минулу добу українські підрозділи відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області, а також Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

та напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено. На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області. На Куп’янському напрямку зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

напрямку зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку під ударом опинились Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва на Луганщині.

напрямку під ударом опинились Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Озарянівку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку постраждали Красногорівка, Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

напрямку постраждали Красногорівка, Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Микільське, Вугледар та Пречистівку Донецької області.

напрямку окупанти обстріляли Микільське, Вугледар та Пречистівку Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку, зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Чорнобаївка та Токарівка.

Читати на тему Статистика здивує: у Військовому штабі ЄС оцінили втрати Росії у війні проти України Дізнайся про втрати РФ у війні та вплив санкцій на економіку країни.

У Каховці Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг гривні. Для цього здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням готівки та товару у разі виявлення українських грошей.

За інформацією Генштабу ЗСУ, з 1 січня в Донецьку так звані військові комісаріати почали збирати інформацію про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік.

У звʼязку з високою ефективністю засобів вогневого ураження України, у Старобільську Луганської області росіяни посилюють адміністративний та контррозвідувальний режими.

Окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особливо прискіпуються до тих, хто має номери абонентів українських операторів зв’язку.

Українська авіація завдала:

15 ударів по районах зосередження росіян;

три удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Також протягом минулої доби українські захисники збили російський літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по двох районах зосередження живої сили та військової техніки загарбників.

Втрати Росії у війні з Україною станом на 6 січня 2023 року

Росіяни продовжують тероризувати правобережжя Херсонської області. Обстріл Берислава 5 січня 2023 року шокував світ своєю ницістю. Унаслідок ворожої атаки загинула родина. Дізнайся подробиці трагедії.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!