Актуальна карта бойових дій в Україні 6 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

В Україні продовжується 317 доба героїчного протистояння російській агресії. Запекла боротьба триває на Сході та Півдні нашої країни.
Разом з тим залишаються ризики завдання нових масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Тож ні в якому разі не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що оголошення Путіним про 36-годинне припинення вогню на честь святкування Різдва є інформаційною операцією, спрямованою на шкоду репутації України.
Адже вона має на меті неправдиво виставити Україну, як пригнічувача релігійних груп, і позиціонувати Путіна, як справжнього захисника християнської віри.
Щодо ситуації на фронті:
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:
Ворог зосереджується на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках.
Загарбники намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, однак успіху не мають.
За минулу добу українські підрозділи відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області, а також Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.
Інфографіка: ISW
Ситуація на фронті за напрямками:
У Каховці Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг гривні. Для цього здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням готівки та товару у разі виявлення українських грошей.
За інформацією Генштабу ЗСУ, з 1 січня в Донецьку так звані військові комісаріати почали збирати інформацію про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік.
У звʼязку з високою ефективністю засобів вогневого ураження України, у Старобільську Луганської області росіяни посилюють адміністративний та контррозвідувальний режими.
Окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особливо прискіпуються до тих, хто має номери абонентів українських операторів зв’язку.
Українська авіація завдала:
Також протягом минулої доби українські захисники збили російський літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по двох районах зосередження живої сили та військової техніки загарбників.
Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Facebook
Росіяни продовжують тероризувати правобережжя Херсонської області. Обстріл Берислава 5 січня 2023 року шокував світ своєю ницістю. Унаслідок ворожої атаки загинула родина. Дізнайся подробиці трагедії.
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