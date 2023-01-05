У цьому вся ницість і підлість Росії — безжальний обстріл Берислава, що забрав життя родини

Росіяни продовжують тероризувати правобережжя Херсонської області. Сьогодні вдень, 5 січня, загарбники обстріляли місто Берислав.

Унаслідок влучання снаряда в будинок загинула родина з трьох людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

Обстріл Берислава 5 січня

Тимошенко розповів, що цинічний удар росіян по Бериславу вбив родину у її власному домі напередодні Різдва.

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У цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про “різдвяне перемир’я”, а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син? Тим, що вони просто українці? — написав він.

Заступник керівника ОП висловив щирі співчуття рідним загиблих та запевнив, що військові злочинці будуть покарані.

Ситуація в Херсонській області сьогодні

Сьогодні окупанти також обстріляли центральну частину Херсона, влучивши в житловий будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний хлопець.

Наразі в обласному центрі Херсонської області залишається приблизно 20% від довоєнного населення. Переважно йдеться про літніх, неповнолітніх людей та вразливі категорії.

Повністю уникнути обстрілів Херсона, поки не буде деокуповано лівий берег, фактично неможливо, — вважає прес-офіцер комендатури оборони Херсона, капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук.

Тому місцева влада та військові закликають українців з прифронтових територій виїжджати у більш безпечні регіони. Для цього курсують безкоштовні евакуаційні автобуси та потяги, організовані українською стороною.

Бахмут сьогодні залишається українською Східною фортецею. Російські військові й надалі безжально атакують та знищують це місто. Дивись, що там відбувається зараз.

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