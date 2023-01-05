В этом низость и подлость России — безжалостный обстрел Берислава, унесший жизнь семьи

Россияне продолжают терроризировать правобережье Херсонской области. Сегодня днем, 5 января, захватчики обстреляли город Берислав.

В результате попадания снаряда в дом погибла семья из трех человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

Обстрел Берислава 5 января

Тимошенко рассказал, что циничный удар россиян по Бериславу убил семью в ее собственном доме в канун Рождества.

Сейчас также смотрят

В этом вся низость и подлость России. Утром они говорят о “рождественском перемирии”, а уже в обед убивают всю семью. Чем завинили муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы? — написал он.

Заместитель руководителя ОП выразил искренние соболезнования родным погибших и заверил, что военные преступники будут наказаны.

Ситуация в Херсонской области сегодня

Сегодня оккупанты также обстреляли центральную часть Херсона, попав в жилой дом. От полученных ранений на месте погиб 20-летний молодой человек.

В областном центре Херсонской области остается примерно 20% от довоенного населения. Преимущественно речь идет о пожилых, несовершеннолетних людях и уязвимых категориях.

Полностью избежать обстрелов города Херсон, пока не будет деоккупирован левый берег, фактически невозможно, — считает пресс-офицер комендатуры обороны Херсона, капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук.

Поэтому местные власти и военные призывают украинцев с прифронтовых территорий выезжать в более безопасные регионы. Для этого курсируют эвакуационные автобусы и поезда, организованные украинской стороной.

Бахмут сегодня остается украинской Восточной крепостью. Российские военные и дальше безжалостно атакуют и уничтожают этот город. Смотри, что там происходит сейчас.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!