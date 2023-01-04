Сегодня ночью, с 3 на 4 января, несколько вражеских ракет С-300 попали в один из районов Запорожья. Сейчас известно уже о двух раненых. Поврежден объект инфраструктуры, начался пожар, пострадали производственные приборы.

Также пострадали восемь жилых домов. Еще окна вылетели в детском саду неподалеку.

На месте обстрела развернули волонтерские пункты. Людям раздают горячие напитки и режут специальный материал, которым можно временно закрыть выбитые окна.

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Местная жительница Валентина рассказывает, что услышала два взрыва, а третий уже случился во дворе ее дома.

— У людей началась паника, все начали выбегать, окна посыпались. Мы уже вроде как привыкли, ведь часто здесь “прилеты” и взрывы, — говорит женщина.

Во дворе уже почти засыпали воронку, образовавшуюся в результате взрыва. Владелец разбитого автомобиля Александр вспоминает, что после взрыва выбежал посмотреть, что случилось, и увидел огромную воронку. А потом и свой автомобиль.

Обстрел Запорожья 4 января — фото

Гигантская воронка! Россияне ударили по жилому району Запорожья из С-300 / 6 Фотографий

Российские военные сейчас бьют по критической инфраструктуре. Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что может стать следующей мишенью россиян.

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