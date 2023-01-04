Сьогодні вночі, з 3 на 4 січня, кілька ворожих ракет С-300 влучили в один із районів Запоріжжя. Зараз відомо про двох поранених. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, зайнялася пожежа, постраждали виробничі прилади.

Також руйнувань зазнали вісім житлових будинків. Ще вікна повилітали у дитячому садочку, який розташований неподалік.

На місці обстрілу розгорнули волонтерські пункти. Людям роздають гарячі напої та ріжуть спеціальний матеріал, яким можна буде тимчасово закрити вибиті вікна.

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Місцева жителька Валентина розповідає, що почула два вибухи, а третій трапився вже у подвір’ї її будинку.

— У людей почалася паніка, всі почали вибігати, вікна посипалися. Ми вже ніби звикли, адже часто тут “прильоти” та вибухи, — каже жінка.

У дворі вже майже засипали вирву, яка утворилася внаслідок вибуху. Власник потрощеної автівки Олександр згадує, що після вибуху вибіг подивитися, що трапилося, й побачив величезну вирву. А потім і свою автівку.

Обстріл Запоріжжя 4 січня — фото

Велетенська вирва! Росіяни вдарили по житловому району Запоріжжя з С-300 / 6 Фотографій

Російські військові зараз б’ють по критичній інфраструктурі. Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів, що може стати наступною мішенню росіян.

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